17 Monate Rapid: Das ist die Bilanz von Robert Klauß

Die Ära von Robert Klauß beim SK Rapid ging am Donnerstag nach 521 Tagen zu Ende. Das ist die Bilanz des Deutschen.

Klauß wurde im November 2023 als Rapid-Coach vorgestellt und folgte auf Zoran Barisic. Der 40-Jährige sorgte umgehend für einen Impuls: Rapid verlor in den ersten 14 Pflichtspielen unter Klauß nur eine Partie, letztlich führte er die Grün-Weißen ins Cupfinale (1:2 gegen Sturm) und in die Conference League.

Klauß gelingt starker Saisonstart mit Rapid

Robert Klauß und Markus Katzer (Anm. d. Red. Geschäftsführer Sport) sollten als neues Erfolgsduo den Verein sportlich auf eine neue Ebene heben. Trotz mehreren Abgängen im Sommer, u.a. Marco Grüll und Leopold Querfeld, gelang ein vielversprechender Saisonstart 2024/25.

So konnte Rapid mit Wisla Krakau und Trabzonspor zwei namhafte Klubs in der Europa-Leauge-Quali ausschalten, gegen Braga scheiterten die Hütteldorfer unglücklich. Der internationale Erfolgslauf setzte sich dennoch in der Conference League fort: Die Hütteldorfer beendeten die Ligaphase auf Rang vier.

Auch in der ADMIRAL Bundesliga überzeugte Rapid zu Saisonbeginn. Zwischen der 5. und 15. Runde führte Rapid die Tabelle mehrmals an, spielte großteils guten Fußball und wurde als ernsthafter Meisterkandidat gehandelt.

Schwache Leistungen und Ergebniskrise seit dem Winter

Anfang des Jahres begann das Fundament zu bröckeln. In den 15 Partien im Jahr 2025 holten die Grün-Weißen wettbewerbsübergreifend fünf Siege, ein Unentschieden und neun Niederlagen.

Spätestens das bittere Conference-League-Aus gegen Djurgarden vergangene Woche und die anschließende 1:5-Blamage beim WAC brachten Klauß in die Bredouille. Die dritte Saisonpleite gegen Blau-Weiß Linz am Mittwoch (1:2) sorgten für das vorzeitige Ende der Zusammenarbeit zwischen Klauß und dem SK Rapid.

„Die Leistungen und Ergebnisse seit einigen Monaten sind in eine Richtung gegangen, die diesen Schritt notwendig machen. Ich bin überzeugt, dass wir einen Kader haben, der viel besser ist als es die letzten Monate scheinen mag“, meinte Sportchef Katzer nach der Trennung.

Klauß holt Punkteschnitt von 1,65

Insgesamt bestritt Rapid unter der Führung von Klauß in 17 Monaten 67 Pflichtspiele (darunter 45 in der ADMIRAL Bundesliga) – 31 Siegen stehen 16 Remis und 20 Niederlagen gegenüber.

In seiner Zeit bei Rapid gelang Klauß ein Punkteschnitt von 1,65. Das ist der höchste Wert seit Dietmar Kühbauer (2018-2021). Seine Vorgänger Ferdinand Feldhofer (1,50) und Zoran Barisic (1,54) hatten schlechtere Werte.

Interimistisch wird der bisherige Co-Trainer Stefan Kulovits das Cheftraineramt ab sofort übernehmen.

(Red.)

Bild: GEPA