17 von 18 Spielen des 6. Spieltags der UEFA Champions League live & exklusiv bei Sky

Bayern München und Konrad Laimer gegen Sporting Lissabon morgen ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Zudem am morgigen Dienstag Inter Mailand gegen den FC Liverpool und der FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt live & exklusiv bei Sky

Am Mittwoch empfängt Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer Bodø/Glimt ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Mittwoch im Einsatz: Athletic Bilbao gegen Paris Saint-Germain und der FC Brügge gegen den FC Arsenal – live & exklusiv bei Sky

Die Sky Experten in der Königsklasse: Morgen begrüßen Didi Hamann & Andreas Herzog die Zuseher:innen während am Mittwoch Jan Age Fjörtoft im Studio-Einsatz ist

Analyse-Experte Marko Stankovic versorgt Fans an beiden Spieltagen mit Einblicken in die Spielzüge der Spitzenteams

Sky Sport Austria zeigt 17 der 18 Spiele am sechsten Spieltag der UEFA Champions League live und exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz

Heimat der UEFA Champions League: 185 Matches der Königsklasse live bei Sky

Streame die Champions League mit Sky X live!

Morgen und übermorgen bitten Europas Top-Klubs in der Königsklasse zum letzten Mal in diesem Jahr zum heißen Tanz. Während am Dienstag die Bayern gegen Benfica Lissabon zurück auf die Siegerstraße finden wollen und Inter Mailand den FC Liverpool noch tiefer in die Krise stürzen möchte, strebt der BVB gegen Bodø/Glimt das nächste Schützenfest an und Arsenal will beim FC Brügge weiterhin makellos bleiben. Sky überträgt 17 der 18 Spiele des sechsten Spieltags in der Ligaphase live & exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz.

Der UEFA Champions League Dienstag mit den Sky Experten Didi Hamann und Andreas Herzog

Am morgigen Dienstag trifft der FC Bayern München mit Konrad Laimer am frühen Abend auf Sporting Lissabon. Die Münchner mussten am vergangenen Spieltag gegen Arsenal erstmals in der laufenden Saison eine Niederlage hinnehmen. Gegen die Portugiesen wollen sie diese Pleite vergessen machen und wieder voll punkten. Gelingt ihnen die Rückkehr auf die Siegerstraße, oder gerät das Team von Vincent Kompany in der Königsklasse erneut ins Straucheln? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

In den späten Spielen empfängt Inter Mailand den angeschlagenen FC Liverpool. Die Italiener mussten sich zwar zuletzt gegen Atletico Madrid geschlagen geben, stehen aber mit zwölf Punkten aus fünf Spielen aktuell auf dem vierten Tabellenplatz der UEFA Champions League. Ganz anders die Situation bei den Engländern: Sie rangieren in der Königsklasse auf Platz 13 und unterlagen zuletzt mit 1:4 gegen PSV Eindhoven. Gelingt dem Team von Arne Slot der ersehnte Befreiungsschlag? Dieses Spiel sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Ebenfalls morgen tritt Eintracht Frankfurt auswärts beim FC Barcelona an. Die Katalanen konnten bislang noch nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen und stehen aktuell auf dem 18. Tabellenplatz. Für die Frankfurter geht es an diesem Spieltag um wichtige Punkte, denn mit lediglich vier Zählern aus fünf Partien rangieren sie derzeit auf Platz 28. Wer die Partie für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

In den weiteren Spielen morgen sehen Sky Kund:innen ab 16:30 Uhr die Partie Kairat Almaty – Olympiakos Piräus und ab 21:00 Uhr die Matches Atalanta Bergamo – FC Chelsea, AS Monaco – Galatasaray Istanbul, Tottenham Hotspur – Slavia Prag, PSV Eindhoven – Atletico Madrid und Union Saint-Gilloise – Olympique Marseille. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Martin Konrad empfängt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann und Andreas Herzog zur UEFA Champions League. Marko Stankovic liefert als Analyse-Experte detaillierte Einblicke in die Spielzüge der Spitzenteams.

Sky Experte Jan Age Fjörtoft am Mittwoch in der UEFA Champions League

Am Mittwoch empfängt Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer Bodø/Glimt. Die Borussen möchten an ihren 4:0-Erfolg über Villarreal anknüpfen und auch gegen die Norweger drei Punkte holen. Bodø musste sich am letzten Spieltag erst spät Juventus Turin geschlagen geben und strebt in Dortmund den ersten vollen Erfolg an. Dieses Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Gleichzeitig ist Titelverteidiger Paris Saint-Germain in Spanien zu Gast bei Athletic Bilbao. Nach der Niederlage gegen die Bayern konnten die Franzosen zuletzt mit einem 5:3-Sieg über Tottenham wieder in die Erfolgsspur finden. Gelingt es ihnen, auch aus Spanien drei Punkte mitzunehmen? Fans können dieses Match live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Für den FC Arsenal geht es nach Belgien zum FC Brügge. Die Gunners sind weiterhin ohne Punkteverlust in der laufenden Ligaphase und konnten am vergangenen Spieltag den Bayern ihre erste Saisonniederlage zufügen. Brügge hingegen braucht dringend Punkte, um sich unter die Top 24 zu schieben. Ob die Belgier die Engländer bezwingen können oder die Londoner weiter makellos bleiben, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:00 Uhr FK Qarabag – Ajax Amsterdam und FC Villarreal – FC Kopenhagen, sowie ab 21:00 Uhr Bayer Leverkusen – Newcastle United, Benfica Lissabon – SSC Napoli und Juventus Turin – FC Pafos. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt am Mittwoch die Zuseher:innen gemeinsam mit Sky Experte Jan Age Fjörtoft. Marko Stankovic ist am Mittwoch ebenfalls als Analyse-Experte im Einsatz.

Die Sky Live-Spiele des 6. Spieltags der UEFA Champions League Ligaphase:

Die UEFA Champions League am Dienstag

16:30 Uhr

Kairat Almaty – Olympiakos Piräus live auf Sky Sport Austria 3

18:00 Uhr

FC Bayern München – Sporting Lissabon mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

21:00 Uhr

Inter Mailand – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 2

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Austria 3

Atalanta Bergamo – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 4

AS Monaco – Galatasaray Istanbul live auf Sky Sport Austria 5

Tottenham Hotspur – Slavia Prag live auf Sky Sport Austria 6

PSV Eindhoven – Atletico Madrid live auf Sky Sport Austria 7

Union Saint-Gilloise – Olympique Marseille live auf Sky Sport Austria 8

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Didi Hamann & Andreas Herzog

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

FK Qarabag – Ajax Amsterdam live auf Sky Sport Austria 3

FC Villarreal – FC Kopenhagen live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Borussia Dortmund – Bodø/Glimt mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain live auf Sky Sport Austria 3

FC Brügge – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 4

Bayer Leverkusen – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 5

Benfica Lissabon – SSC Napoli live auf Sky Sport Austria 6

Juventus Turin – FC Pafos live auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Jan Age Fjörtoft

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Foto: IMAGO