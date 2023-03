18. Saisonsieg! Bö auch im vorletzten Saisonrennen überlegen

via

via Sky Sport Austria

Der norwegische Biathlondominator Johannes Thingnes Bö hat am Samstag in der Verfolgung von Oslo seinen 18. Saisonerfolg gefeiert. Der 29-jährige Sprintsieger triumphierte im vorletzten Rennen des Winters mit einer Strafrunde überlegen vor dem längst von ihm entthronten Weltcup-Titelverteidiger Quentin Fillon Maillet aus Frankreich. Bö erlaubte sich aufgrund seines großen Vorsprungs eine Siegerpose bereits vor dem letzten Schuss, den er dann auch noch traf.

Dritter wurde mit seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid der zweitbeste Mann der vergangenen Monate. Der als Elfter gestartete Simon Eder verpasste nach einem Fehlschuss als Achter sein bestes Saisonergebnis aus der Vorwoche nur um einen Rang.

„Dieser Top-Ten-Platz ist natürlich ein Traum und das war heute mein großes Ziel. Ich habe während dem Rennen sogar ein wenig mit den Top-Sechs geliebäugelt, aber dafür war ich am Ende leider schon etwas zu müde“, so der 40-jährige Salzburger. Auch für das insgesamt fünfte Top-Ten-Ergebnis des gesamten ÖSV-Männerteams im Saisonverlauf sorgte damit Eder. David Komatz landete an der 16. Stelle.

Gandler als beste Österreicherin auf Platz 13

Im Frauensprint wurde Anna Gandler mit einem Schießfehler als 13. beste Österreicherin. Für die 22-jährige Tirolerin war es das zweitbeste Ergebnis ihrer ersten Weltcupsaison. Die zuletzt gesundheitlich angeschlagene Auftaktsprintgewinnerin Lisa Hauser kam nach vier Strafrunden nicht unter die besten 60. Den Sieg sicherte sich ohne Fehlschuss die am Sonntag nach dem Massenstart abtretende Deutsche Denise Herrmann-Wick. Die Französin Julia Simon fixierte als Fünfte ihren ersten Gesamtweltcuperfolg.

(APA) / Bild: Imago