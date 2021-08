1860 München und Dynamo Dresden steigen in die 2. Runde auf

Drittligist 1860 München hat für die erste kleine Überraschung im DFB-Pokal gesorgt. Der zweimalige Pokalsieger besiegte in der ersten Runde Zweitligist Darmstadt 98 mit 5:4 im Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung stand es 1:1 (1:1, 0:0). Dynamo Dresden setzte sich derweil im Zweitligaduell gegen den SC Paderborn mit 2:1 (0:0) durch.

Stephan Salger verwandelte den entscheidenden Elfmeter für die Löwen. Torhüter Marco Hiller parierte den ersten Schuss der Gäste von Patric Pfeiffer. Zuvor hatte Phillipp Steinhart (75.) den Drittligisten, der seine Negativserie im Pokal beendete, in Führung geschossen. Erstmals seit der Saison 2016/17 überstanden die Löwen wieder die erste Runde, zuletzt hatte es dreimal nacheinander das frühe Aus gegeben. In der Saison 2019/20 hatte sich München nicht qualifiziert. Luca Pfeiffer (80.) gelang der Ausgleich.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit Möglichkeiten auf beiden Seite vergab Darmstadts Luca Pfeiffer die größte Chance. Mit seinem Schuss aus knapp 25 Metern traf er die Latte (22.). Zuvor war Münchens Stefan Lex (6.) mit einem Heber an Torhüter Marcel Schuhen gescheitert. Nach der Pause übernahm der Drittligist dann Schritt für Schritt die Kontrolle, doch Schuhen glänzte immer wieder mit starken Paraden. Steinhart brachte die Löwen dann doch in Führung, die Pfeiffer aus dem Nichts konterte.

In Dresden erzielten Tim Knipping (54.) und Julius Kade (88.) die Treffer der Gastgeber, die zum dritten Mal in Folge in die zweite Runde einzogen. Alexander Schmidt blieb damit auch im neunten Pflichtspiel als Dynamo-Trainer ungeschlagen. Paderborn scheiterte hingegen erstmals seit fünf Jahren an der Pokal-Auftakthürde, daran änderte auch der zwischenzeitliche Ausgleich von Sven Michel (60.) in einer unterhaltsamen zweiten Halbzeit nichts.

Die erste Pokalrunde wird am Samstag mit 13 Spielen fortgesetzt. Titelverteidiger Borussia Dortmund gastiert dabei beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden (20.45 Uhr/Sky).

(SID)/Bild: Imago