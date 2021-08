19-jähriges Tormanntalent erhält Profivertrag beim WAC

via

via Sky Sport Austria

Der 19-jährige David Skubl erhält beim Wolfsberger AC seinen ersten Profivertrag. Skubel unterschreibt beim WAC einen Vertrag über drei Jahre bis 2024. Das gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt.

In der letztjährigen Saison war David Skubl bereits einmal im Bundesliga-Kader. In der Europa League saß er vier Mal als dritter Schlussmann auf der Ersatzbank.

David Skubl: “Ich bin überglücklich, dass ich den Sprung in den Profibereich jetzt endgültig geschafft habe. Seit meiner Kindheit habe ich gewartet bis dieser Traum endlich in Erfüllung geht. Der größte Dank geht an meine Eltern, die mich seit mehr als 10 Jahren unglaublich unterstützen. Ohne sie wäre dieser Karriereweg nicht möglich gewesen.”