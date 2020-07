2. Liga: Keine Auswärtsfans in den Stadien

Die Fußball-Bundesliga hat in einer Clubkonferenz am Mittwoch die Parameter für die nächste Saison der HPYBET 2. Liga festgelegt. Gästefans sind bis auf weiteres in den Stadien nicht zugelassen.



Das aufgrund der Covid-19-Pandemie eingeführte größere Wechselkontingent von fünf Spielern wird nach einem einstimmigen Beschluss weiterhin beibehalten.

Was die Wiederzulassung von Stadionzuschauern betrifft, werden solange “signifikante behördliche Beschränkungen bestehen”, keine Gästefans in den Stadien zugelassen. Das entspricht zum einem dem Wunsch der lokalen Behörden nach weniger Reisetätigkeit in Coronazeiten, erklärte die Liga. Zum anderen habe dies praktische Gründe, denn die Clubs müssten sonst jeweils ihre (Stehplatz-)Gästesektoren zu Sitzplatz-Sektoren umrüsten.

(APA)

