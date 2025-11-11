2 Spiele, 2 Siege: Die Gesichter hinter Österreichs U17-WM-Erfolg

Österreichs U17-Nationalmannschaft hat bei der WM in Katar einen beeindruckenden Start hingelegt! Nach den Siegen gegen Saudi-Arabien und Mali sicherte sich das ÖFB-Team schon vorzeitig den Aufstieg in die K.o.-Phase.

Heute steht noch das 3. Gruppenspiel gegen Neuseeland an – Das Spiel ist live bei Sky & im kostenlosen Livestream zu sehen!

Folgende Spieler kamen in den ersten beiden Partien zum Einsatz:

Jakob Pokorny

Pokorny führt die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Begonnen hat die Karriere des 17-jährigen Innenverteidigers im Jahr 2014 beim KAC 1909. Später hat er in die Jugend des WAC gewechselt. Im Februar 2022 folgte ein Abstecher in die Liefering Jugend, fünf Monate später wechselte er in die Akademie von Red Bull Salzburg, wo er alle Altersklassen durchlaufen hat. Seit Juli 2025 kickt der Kärntner fix beim Zweitligisten FC Liefering.

Für Österreich läuft Pokorny seit der U15 auf. Sein Debüt in der U17 gab er im September 2024.

Kapitän Pokorny im Vorfeld der WM

Johannes Moser

Zwei Spiele, zwei Tore: Johannes Moser hat sich in der laufenden WM definitiv schon ins Rampenlicht geschossen! Er blickt auf eine ähnliche Karriere wie Pokorny zurück. Seine Karriere begann 2013 bei der SK Treibach Jugend, führte ihn über den KAC 1909 in die Akademie von Red Bull Salzburg – und schließlich zum FC Liefering, wo er seit Sommer 2025 auf Torejagd geht.

Für Österreich trägt Moser schon seit der U15 das Nationaltrikot. Gegen Saudi-Arabien sorgte er bei der WM jetzt mit seinem Treffer für den entscheidenden Auftaktsieg, gegen Mali legte er nach. Zwei Spiele, zwei Treffer – ein klares Statement.

HIGHLIGHTS | Österreich – Saudi-Arabien | 1. Gruppenspiel U17-WM

Nicolas Jozepovic

Den 3:0-Sieg gegen Mali perfekt machte Nicolas Jozepovic in der Nachspielzeit. Der Mittelstürmer wechselte 2019 von der SV Donau Jugend zur SK Rapid Jugend, ehe es 2022 nach Salzburg zur Liefering Jugend ging. Noch im selben Jahr schloss er sich der Akademie von Red Bull Salzburg an, wo er derzeit in der U18 spielt.

Auch er war bereits in der U15 und U16 im Nationalteam im Einsatz, 2024 debütierte er in der U17. 14 Partien hat Jozepovic dort bisher absolviert – beim letzten Match gegen Mali gibt es dann den ersten Treffer des 17-Jährigen.

HIGHLIGHTS | Mali – Österreich | 2. Gruppenspiel U17-WM

Hasan Deshishku

Hasan Deshishku traf im WM-Spiel gegen Mali zum 2:0. National blieb der Wiener seiner Heimat bisher treu: Gestartet hat die Karriere des 17-Jährigen beim SC Team Wiener Linien (heute: TWL Elektra). 2022 folgte der Wechsel in die Akademie des FK Austria Wien. Anfang des Jahres debütierte er bei den Young Violets Austria Wien, mit denen er in die ADMIRAL 2. Liga aufstieg.

Nach Einsätzen in der U15- und U16-Nationalmannschaft spielt auch Deshishku seit September 2024 für die U17. Beim Match gegen Mali schießt er Österreich zum 2:0 – sein vierter Treffer in der U17.

ÖFB-Torschütze Deshishku nach Sieg gegen Mali

Vasilije Markovic

Einen ähnlichen Werdegang hat Markovic hinter sich. Auch er war und ist bisher nur in Wien aktiv. Der 17-Jährige begann beim SC Team Wiener Linien und wechselte 2018 in die Jugend des FK Austria Wien. 2022 folgte dann der Schritt in die Akademie, wo er aktuell in der U18 spielt.

Markovic trug das rot-weiß-rote Trikot bereits in der U15 und U16, für die U17 absolvierte er bislang 14 Spiele und erzielte dabei einen Treffer – und zwar im Freundschaftsspiel gegen Finnland 2024. Beim WM-Auftakt gegen Saudi-Arabien wurde er zum „Player of the Match“ gewählt.

Nach dem Sieg gegen Saudi-Arabien spricht Markovic über den starken WM-Auftakt

Daniel Posch

Torwart Daniel Posch blieb in der laufenden WM bisher ohne Gegentor. Der 17-Jährige startete seine Karriere in der Jugend des UFC Strallegg, wechselte 2022 in die Akademie Steiermark – Sturm Graz U15 und ein Jahr später in die U16. 2024 ging es für Posch dann ins Ausland zum 1.FSV Mainz 05, wo er aktuell in der U19 spielt.

Für Österreich ist er in der U16 in vier Partien im Einsatz gewesen, in der U17 achtmal. Mit Posch im Tor hat die U17-Nationalmannschaft noch kein einziges Match verloren.

Dominik Dobis

Der österreichisch-slowakische Mittelstürmer war bis 2022 in Wien aktiv. Gestartet hat er beim SV Hirschstetten im Jahr 2013. Über Rapid und Liefering wechselte er 2022 in die Akademie von Red Bull Salzburg, wo er mittlerweile in der U18 spielt.

2022 war sein erster Einsatz in einer National-Jugendmannschaft. Er ist sowohl in der U15 als auch in der U16 für Österreich zum Zug gekommen. In insgesamt 14 Matches für die U17-Nationalmannschaft hat er bereits 7 Tore am Konto.

Dobis nach dem nächsten Sieg Österreichs in Katar

Loris Husic

In Kufstein geboren, spielte Husic in der Jugend beim SV Wörgl. 2016 wechselte er nach Deutschland zum TSV 1860 München – zunächst in die Jugend, später in die U16 und aktuell spielt er dort in der U19.

Nach Nationalmannschaft-Einsätzen in der U15 und U16 hat er bereits 12 Matches in der U17 bestritten und dabei einen Treffer erzielt. Beim Freundschaftsspiel im Oktober gegen Italien schoss Husic Österreich zum 1:0.

Rafael Feldinger

Nach seinem Karrierestart bei der Jugend des SV Seekirchen standen für Feldinger ab 2020 alle Zeichen auf Red Bull. Angefangen beim FC Red Bull Salzburg Jugend, ging es für den Verteidiger dann in die Akademie, wo er aktuell in der U18 spielt.

Im Nationalteam kam Feldinger ebenfalls schon in der U15 und U16 zum Einsatz. Für die U17 konnte er sich 2024 bei der EM-Quali gegen Norwegen erstmals in die Torschützenliste eintragen.

Kenny Nzogang

Viel Wechsel, aber Wien treu – das beschreibt die bisherige Laufbahn von Kenny Nzogang wohl am besten. Seine Karriere begann in der Jugend des SC Maccabi Wien, führte ihn anschließend zum ASK Elektra, zum Floridsdorfer AC, weiter zum Favoritner AC und schließlich zum SC Red Star Penzing. 2022 wechselte er in die Akademie des SK Rapid, seit diesem Jahr spielt er für Rapid II.

Das rot-weiß-rote Trikot hat er bereits in der U15 getragen und wurde dann in der U17 erneut eingesetzt. Als Kind war Nzogang außerdem als Kinderdarsteller tätig: Er hat im österreichischen Film „Angelo“ mitgespielt.

Luca Weinhandl

Der 16-jährige Grazer startete seine Fußball-Karriere bei der Jugend des SV Wildon. Nachdem er den Verein 2014 verlassen hat, startete er 2015 bei der Jugend des SK Sturm Graz durch und blieb den Steirern treu. 2022 ging es für ihn dann in die Akademie, seit Anfang des Jahres spielt er jetzt beim SK Sturm Graz II. In der Jugendnationalauswahl debütierte er 2024 in der U15.

Weinhandl nach dem 2. WM-Sieg

Jakob Werner

Jakob Werner begann seine Karriere beim Salzburger AK 1914 und wechselte 2014 in die Jugend des FC Red Bull Salzburg. Von dort ging es in die Akademie, wo er alle Altersstufen durchlief und jetzt in der U18 aktiv ist.

Das Nationaltrikot trug Werner bereits in der U16. Sein Debüt in der U17 feierte er bei der laufenden WM in Katar. Er kam sowohl im Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien als auch im Match gegen Mali zum Einsatz.

Florian Hofmann

Wie einige seiner Teamkollegen spielt auch Hofmann aktuell in der U18 der Red-Bull-Akademie in Salzburg. Gestartet hat seine Karriere aber in der Jugend beim SV Siezenheim. Dorthin kehrte er auch nach einem Abstecher zum HSV Wals Jugend zurück. 2019 folgte dann der Wechsel in die Jugend des FC Red Bull Salzburg und von dort aus in die Akademie.

Im Österreich-Trikot hat er insgesamt schon 18 Matches bestritten, davon neun in der U17. Hofmann stand sowohl beim Match gegen Saudi-Arabien als auch bei der Partie gegen Mali in der Startelf.

Hofmann über den Auftaktsieg und den Stellenwert seiner WM-Teilnahme

Ifeanyi Ndukwe

Mit Ndukwe hat die U17-Nationalmannschaft bereits einen Bundesligaspieler im Kader! Der fast zwei Meter große Wiener startete seine Laufbahn in der Jugend beim WAF Brigittenau. Anschließend wechselte er zum FK Austria Wien Jugend, durchlief dann sämtliche Altersklassen in der Akademie. Anfang des Jahres ging es für ihn zu den Young Violets, im August debütierte er in der 2. Liga. Zur laufenden Saison 2025/26 rückte Ndukwe dann in den Bundesligakader der Wiener auf. Sein Vertrag läuft bis 2028.

Sein Debüt in der Nationalmannschaft gab er 2024 beim U17-Freundschaftsspiel gegen Finnland.

Filip Aleksic

Salzburg durch und durch ist Filip Aleksic: Auch er kommt aus dem Red Bull-Stall. Zuerst kickte er in der Jugend, dann ging es in die Akademie – dort ist er jetzt in der U18 aktiv.

In der Nationalmannschaft hat Aleksic bereits einige Einsätze hinter sich – und diese waren durchaus erfolgreich. Tore schoss er sowohl in der U15, der U16 und U17. Im letzten WM-Match gegen Mali war er in der Startelf vertreten.

Daniel Frauscher

Gestartet hat der Mittelstürmer seine Laufbahn bei der TSV Utzenaich Jugend. Danach ging es für ihn nach Ried: 2017 in die Jugend der SV Ried und 2022 dann in die dortige Akademie. Aktuell ist er dort in der U18 aktiv.

Sein Debüt im rot-weiß-roten Trikot feierte er in der U16 beim Freundschaftsspiel gegen die Schweiz. In der U17 war er bisher achtmal im Einsatz. Beim Match gegen Saudi-Arabien hat Frauscher nicht gespielt, gegen Mali wurde er eingewechselt.

(Bilder: GEPA/IMAGO)