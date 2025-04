20 Jahre Red Bull Salzburg: Eine Ära der Rekorde

Vor exakt 20 Jahren, am 6. April 2005, stieg Red Bull in den österreichischen Profifußball ein – und veränderte diesen nachhaltig. Die Ära Red Bull in Salzburg ist geprägt von Erfolgen und Meilensteinen. Sky Sport Austria blickt zum Jahrestag der Übernahme auf die größten Rekorde der Salzburger zurück.

Seit der Übernahme der Salzburger Austria und der Umstrukturierung in den FC Red Bull Salzburg sicherte sich der Verein seit der Saison 2005/06 14 Meistertitel. Alle anderen Bundesliga-Vereine zusammen gewannen in dieser Zeit nur fünf Meistertitel: zweimal waren Sturm Graz (2010/11, 2023/24) und die Wiener Austria erfolgreich (2005/06, 2012/13) und einmal der SK Rapid (2007/08).

Zehn Meistertitel holten die Salzburger in den Saisonen 2013/14 bis 2022/23 in Serie. So eine Serie hat es bis dato in der österreichischen Fußball-Bundesliga nie gegeben.

Seit der Red-Bull-Übernahme zur Saison 2005/06 wurden in Österreich elf Doubles gewonnen. Neun davon holte Salzburg, je eines Sturm Graz (2023/24) und Austria Wien (2005/06).

Nur eine Liga-Niederlage

In der Saison 2022/23 stellten die Bullen auch einen Rekord für die wenigsten Niederlagen in einer Saison mit über 30 Spielen auf. In der gesamten Spielzeit verloren die Bullen nur ein einziges Bundesliga-Spiel: Am 2. Spieltag mit 1:2 beim späteren Vizemeister Sturm Graz.

Aber auch in den Saisonen zuvor überzeugte Salzburg mit wenigen Niederlagen, in den Spielzeiten 2021/22, 2019/20 und 2018/19 kassierte man jeweils nur zwei Ligapleiten.

Die wenigsten Niederlagen in einer Bundesliga-Saison mit mehr als 30 Spielen Team Saison Spiele Niederlagen Red Bull Salzburg 2022/23 32 1 Red Bull Salzburg 2021/22 32 2 Red Bull Salzburg 2019/20 32 2 Red Bull Salzburg 2018/19 32 2

Quelle: OPTA

Zudem brach auch der damalige Bullen-Coach Matthias Jaissle in der Saison 2023/24 einen Rekord. Der Deutsche avancierte mit 35 Jahren und 46 Tagen zum jüngsten Trainer der Bundesliga-Geschichte, der den Meistertitel erfolgreich verteidigen konnte. Jaissle löste damit Austria Ikone Herbert Prohaska ab, dem das mit den Veilchen in der Saison 1991/92 im Alter von 36 Jahren und 300 Tagen gelungen war.

Auch den Rekord für die meisten Siege in Folge konnten die Salzburger einstellen. Zwischen Mai und Oktober 2021 gewannen die Bullen saisonübergreifend 14 Ligaspiele en suite. Zwischen dem zweiten Spieltag der Saison 2022/23 und dem siebenten Spieltag der Saison 2023/24 kassierten die Mozartstädter keine Niederlage in der Liga – ebenfalls Bundesliga-Rekord.

Heim-Macht Red Bull Salzburg

Von Dezember 2016 bis Dezember 2019 verlor Red Bull Salzburg von 53 Bundesliga-Heimspielen kein einziges. Zudem sind die Bullen das einzige Team, das seit Einführung der Ligareform in Heimspielen der Meistergruppe bis heute ungeschlagen ist.

In 29 von 30 Heimspielen in der Meistergruppe erzielten die Salzburger immer mindestens einen Treffer (insgesamt 89 Tore). Nur beim 0:0 gegen den LASK im April 2023 gelang den Mozartstädter kein Treffer.

Auch in Auswärtsspielen überzeugt Salzburg: vom dritten Spieltag der Saison 2022/23 bis zum 24. Spieltag der Saison 2023/24 blieb man in insgesamt 27 Liga-Auswärtsspielen ungeschlagen.

Zwischen März 2022 und November 2023 trafen die Bullen in 28 Liga-Auswärtsspielen immer mindestens einmal – Bestmarke in der ADMIRAL Bundesliga. Zwischen August 2022 und April 2023 gewann Salzburg zudem 12 Auswärtsspiele in der ADMIRAL Bundesliga in Folge. Damit stellten die Mozartstädter den Rekord der Wiener Austria von 1985 ein.

Tormaschine Salzburg

In den Saisonen 2013/14 und 2019/20 stellte Salzburg einen neuen Rekord für die meisten Tore in einer Saison. Jeweils 110 Treffer erzielten die Bullen in diesen beiden Jahren. Zuvor hatte der SK Rapid diese Bestmarke mit 101 Toren in der Saison 1985/86 gehalten. 2019/20 gelang den Mozartstädtern das in nur 32 Spielen, 2013/14 und auch bei Rapids Rekord 1985/86 war die Saison noch 36 Spiele lang.

Auch den Rekord für das schnellste Bundesliga-Tor halten die Salzburger. Am 19. Spieltag der Saison 2023/24 traf Stürmer Petar Ratkov nach fünf Sekunden beim Auswärtsspiel gegen Blau-Weiß Linz.

VIDEO: Nach nur fünf Sekunden! Rekord-Tor von Ratkov

In 19 Saisonen seit der Übernahme durch Red Bull wurde zwölf Mal ein Spieler der Salzburger Torschützenkönig. Mit Karim Adeyemi kam auch der bisher jüngste Torschützenkönig von Red Bull Salzburg (Saison 2021/22 – 20 Jahre und 131 Tage).

Weitere Rekorde der Salzburger

Red Bull Salzburg blieb von 2019 bis zur Niederlage im vierten Saisonduell 2023/24 gegen den SK Rapid 19 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga in Folge ungeschlagen (15S 4U) – als erstes Team seit Gründung der österreichischen Fußball Bundesliga so lange gegen die Hütteldorfer.

Salzburgs Marc Janko wurde 2008/09 mit 39 Toren Torschützenkönig – mehr Tore in einer BL-Saison erzielte nur Hans Krankl in der Saison 1977/78 für den SK Rapid (41 Tore).

Salzburgs Jonatan Soriano wurde in drei Saisonen in Folge Torschützenkönig (2013/14 – 2015/16). Das gelang in der Bundesliga-Historie sonst nur Toni Polster für den FK Austria Wien (1984/85 – 1986/87).

Salzburgs Erling Haaland traf in seinen ersten 16 Ligaspielen 17-mal – als erster Spieler seit Gründung der ADMIRAL Bundesliga. Patson Daka erzielte am 4. April 2021 gegen den SK Sturm Graz den frühesten Dreierpack in der Geschichte der ADMIRAL Bundesliga (in den ersten 11 Minuten).

Die Startelf von Red Bull Salzburg war am fünften Spieltag der Saison 2023/24 im Schnitt 21 Jahre und 27 Tage alt – so jung startete nie zuvor ein Team in ein Bundesliga-Spiel.

Red Bull Salzburg stellte auch am ersten Spieltag der UEFA-Champions-League-Saison 2023/24 einen neuen Altersrekord auf: das Durchschnittsalter der Startelf betrug 21 Jahre und 183 Tage. So jung war nie zuvor eine Startformation in der Champions League. Diesen Rekord hielt zuvor der FC Arsenal: Im Dezember 2009 gegen Olympiakos Piräus war die Mannschaft der Londoner im Schnitt 21 Jahre und 215 Tage jung.

Bilanz: Red Bull Salzburg in der ADMIRAL Bundesliga seit 2005/06

Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Gegentore Punkte* 683 432 150 101 1.526 635 1.446

*= ohne Punkteteilung/Quelle: OPTA

(Red./OPTA) / Bild: GEPA