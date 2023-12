2:0-Sieg für Inter mit spektakulärem Arnautovic gegen Lecce

Inter Mailand hat am Samstag in der italienischen Fußball-Meisterschaft mit Marko Arnautovic in der Startelf einen 2:0-Heimsieg über Lecce gefeiert. Der ÖFB-Teamstürmer bereitete dabei den zweiten Treffer spektakulär mit der Ferse vor. Der Serie-A-Tabellenführer behielt somit nach 17 Runden seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger Juventus. Die Turiner gewannen auswärts bei Frosinone 2:1. Im Abendschlager empfängt die AS Roma den amtierenden Meister SSC Napoli.

Arnautovic ersetzte Lautaro Martinez, der Argentinier fehlte wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Der 34-Jährige vergab in Hälfte eins zwei Großchancen: Zunächst scheiterte er aus kurzer Distanz an Lecce-Goalie Wladimiro Falcone (11.), kurz darauf verfehlte Arnautovic das Tor knapp (22.). Besser machte es Yann Bisseck, der per Hinterkopf Inter in Führung brachte (43.).

In der zweiten Hälfte glänzte Arnautovic, als er mit der Ferse Nicolo Barella in Weltklasse-Manier bediente, der zum 2:0 einnetzte (78.). Lecce beendete die Partie nach Rot für Lameck Banda nur zu zehnt. In der Liga ist Inter seit elf Partien bzw. Ende September ungeschlagen.

