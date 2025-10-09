20. Team fix! Algerien schafft WM-Quali

Algerien hat sich als 20. Team für die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert.

Den letzten Schritt machten die Nordafrikaner am Donnerstag souverän, Somalia wurde im Heimspiel mit 3:0 besiegt. Eine Runde vor Schluss weist das Team des ehemaligen Schweizer Nationaltrainers Vladimir Petkovic vier Punkte Vorsprung auf den Gruppenzweiten Uganda auf. Für Algerien ist es die fünfte Teilnahme bei einer WM-Endrunde, die erste seit Brasilien 2014.

Wolfsburg-Stürmer Mohamed Amoura erzielte gegen Somalia zwei Tore, auch der mittlerweile in Saudi-Arabien spielende Kapitän Riyad Mahrez war erfolgreich. Vor Algerien hatten sich aus Afrika bereits Marokko, Tunesien und Ägypten für die WM qualifiziert.

(APA)

Bild: Imago