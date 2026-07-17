200 Millionen reichen nicht: Atletico blockt Alvarez-Wechsel zu Barca

Julian Alvarez ist Barcelonas Transferziel Nummer eins. Atletico Madrid hat Barcelona nun öffentlich klargemacht, dass ein Wechsel aktuell nicht zur Debatte steht.

Atletico Madrid will Julian Alvarez nicht verkaufen und würde laut Vereinsgeschäftsführer Miguel Angel Gil Marin nicht einmal 200 Millionen Euro für den 26-jährigen Stürmer akzeptieren. „Meine Haltung ist klar. Die Absicht des Vereins ist klar. Wir haben dies dem Spieler, den Fans und dem Präsidenten von Barcelona mitgeteilt“, sagte der Atletico-Chef.

In einer Videobotschaft, die auf den Social-Media-Kanälen des Vereins veröffentlicht wurde, wendet sich der Atletico-Chef direkt an den Präsidenten des FC Barcelona, Joan Laporta, nachdem dieser sich öffentlich zu Alvarez geäußert hatte und verlauten ließ, dass der spanische Meister bereit wäre, Alvarez nach Katalonien zu holen.

Der Barca-Boss räumte jedoch ein, dass der spanische Meister über Alternativen verfüge, sollte der Transfer scheitern.

Barcelona will Alvarez‘ Traum erfüllen

Der argentinische Nationalspieler ist Barcelonas Hauptziel und hat bereits während der Weltmeisterschaft öffentlich seinen Wunsch geäußert, Atletico Madrid zu verlassen, um seinen „Traum“ zu verwirklichen. Nach Informationen von Sky Sports UK bezog sich Alvarez, um den sich unter anderem auch der FC Arsenal bemüht, dabei auf Barcelona.

„Der Spieler hat sich geäußert, und deshalb ist das Thema nach wie vor aktuell“, sagte Laporta in einem Interview mit dem spanischen Radiosender Cadena Ser in New York.

„Es ist klar, dass er einen Tapetenwechsel will, und wir sind in der Lage, ihn willkommen zu heißen. Wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt.“

Er fügte hinzu: „Deco [Sportdirektor, Anm. d. Red.] leistet sehr gute Arbeit. Er hat es geschafft, [Karim, Anm. d. Red.] Adeyemi zu verpflichten, den wir nächste Woche unter Vertrag nehmen werden. Er arbeitet effizient und diskret, so wie es sein sollte. Sollte der Transfer von Julian nicht zustande kommen, haben wir natürlich Alternativen.“

Atletico will auch 200 Mio. nicht annehmen

Gil Martin ließ nun aus dem Atletico-Lager verlauten: „Ich habe keinen Zweifel daran, dass Atletico der richtige Ort auf der Welt für Julian ist und dass Julian der perfekte Mittelstürmer für Atletico Madrid ist. Wir möchten, dass er bei uns bleibt. Ich habe kürzlich Äußerungen des Präsidenten gehört, wonach das Angebot, das er Atletico Madrid unterbreitet hatte, nicht unbegrenzt war, und die einzig mögliche Antwort darauf ist, dass unsere Antwort dies sehr wohl ist. Wir wollen ihn nicht verkaufen und haben das Angebot von 100 Millionen Euro nicht angenommen, ebenso wenig wie wir eines über 150 oder 200 Millionen Euro annehmen würden.“

Der bis 2030 gültige Vertrag des argentinischen Nationalspielers bei Atletico enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro.