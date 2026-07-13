Barca-Präsident Laporta bestätigt Adeyemi-Wechsel

„Wir freuen uns sehr über Adeyemi. Wir haben ihn schon länger im Blick. Er ist gefährlich und schnell, und Deco hat die Verpflichtung hervorragend abgewickelt. Die Nachricht kam genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagte Laporta am Rande der Fußball-WM in Dallas gegenüber spanischen Medien.

Zuvor hatte bereits der BVB seinen Flügelspieler für „Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt“, Adeyemis Wechsel zur Blaugrana um den ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick bahnt sich seit Tagen an. Laut Medienberichten verständigten sich Dortmund und Barcelona auf eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro. Neun Millionen Euro könne Dortmund durch Bonuszahlungen einstreichen, hinzu komme eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 35 Prozent. Beim BVB wäre Adeyemis Vertrag noch bis 2027 gelaufen, in Katalonien erhält er nun einen Fünfjahresvertrag.

Seinen wohl neuen Trainer kennt Adeyemi bestens: Flick berief ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft. Für die DFB-Auswahl absolvierte Adeyemi bislang elf Länderspiele, den Sprung auf den WM-Zug verpasste er diesen Sommer.