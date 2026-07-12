„Gespräche mit anderen Vereinen“: BVB stellt Adeyemi frei

Um seinen Wechsel zum FC Barcelona abzuschließen, ist Karim Adeyemi als einer von zwei Profis zum Saisonauftakt bei Borussia Dortmund entschuldigt.

„Karim Adeyemi und Kjell Wätjen fehlen heute bei der Leistungsdiagnostik. Beide Spieler sind für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt“, teilte der BVB am Sonntag mit. Adeyemis Wechsel bahnt sich seit Tagen an, Wätjen zieht es nach Dänemark zum FC Midtjylland mit dem Dortmunder Ex-Coach Mike Tullberg.

Bei Adeyemi (24) war es laut Medienberichten bereits zu einer Einigung zwischen dem Spieler sowie beiden Vereinen gekommen. Demnach verständigten sich Dortmund und Barcelona auf eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro. Neun Millionen Euro könne Dortmund durch Bonuszahlungen einstreichen, hinzu komme eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 35 Prozent. Beim BVB wäre Adeyemis Vertrag noch bis 2027 gelaufen, in Katalonien erhält er nun einen Fünfjahresvertrag.

2022 war er von Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt und absolvierte für den BVB seither 146 Pflichtspiele (36 Tore). In der Endphase der abgelaufenen Saison kam er kaum noch von Beginn an zum Einsatz, zwischenzeitlich plagten ihn muskuläre Probleme.

Seinen wohl neuen Trainer Hansi Flick kennt Adeyemi bestens: Dieser berief ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft. Für die DFB-Auswahl absolvierte Adeyemi bislang elf Länderspiele, den Sprung auf den WM-Zug verpasste er diesen Sommer.

Wätjen (20) war 2015 im Alter von elf Jahren in die Jugendabteilung des BVB gewechselt. Der Durchbruch bei den Profis gelang ihm nicht, in der vergangenen Saison spielte er leihweise beim Zweitligisten VfL Bochum.