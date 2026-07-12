Nur sechs Monate im Amt: Ex-Rapidler Kavlak verkündet Rücktritt

Der ehemalige Rapid-Profi Veli Kavlak ist auf eigenen Wunsch von seinem Posten als Teamchef der türkischen U18-Nationalmannschaft zurückgetreten.

Kavlak hatte die U18-Auswahl der Türkei erst Anfang des Jahres übernommen. In der Qualifikation für die U19-EM holte Kavlak in drei Spielen vier Punkte.

Bei Instagram schrieb Kavlak: „Ich danke allen, die mir während meiner Amtszeit ihr Vertrauen entgegengebracht haben, sowie sämtlichen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Es war immer eine große Ehre, dem türkischen Fußball zu dienen.“

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Vor seinem Posten als türkischer U18-Teamchef betreute Kavlak die U15 und U16 von Rapid als Co-Trainer sowie die U19-Auswahl von Besiktas als Cheftrainer.

In seiner aktiven Karriere stand der gebürtige Wiener in 181 Pflichtspielen für den SK Rapid auf dem Feld (16 Tore, 28 Assists).