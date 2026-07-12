Rapid mit erfolgreichem Test gegen Hertha Wels

Der SK Rapid gewinnt das Testspiel gegen Zweitligist Hertha Wels mit 2:1.

Eaden Roka bringt die Hütteldorfer kurz nach der Pause in Führung (48.), Tonni Adamsen erzielt in der 67. Minute den Siegtreffer. Für Rapid folgen in der Vorbereitung weitere Tests gegen Panathinaikos Athen (Mittwoch) und den Hamburger SV (Samstag).

Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz feiert ebenfalls einen Testspielsieg. Die Oberösterreicher gewinnen bei der SPG Pregarten mit 2:0. Grimbs erzielt beide Treffer und sorgt mit seinen Toren in der 48. und 70. Minute für den Endstand.