Sky-Info: Adeyemi verlässt Dortmund – Einigung erzielt

Karim Adeyemi wechselt nach Sky Sport Informationen von Borussia Dortmund zum FC Barcelona.

Der Flügelflitzer unterschreibt bei den Katalanen einen Vertrag bis 2031 und wird beim Team von Trainer Hansi Flick sechs Millionen netto verdienen. Mit Barca war sich der Spieler selbst bereits schon einig, nun haben auch die beiden Vereine eine Übereinkunft erzielt. Über die Einigung der Klubs berichtete zuerst Fabrizio Romano.

Barcelona zahlt für den 24-Jährigen 22 Millionen plus neun Millionen an Boni. Der Bonus ist über die Jahre sehr wahrscheinlich zu erreichen.

Besondere XXL-Klausel bei Adeyemi

Der BVB sicherte sich zudem eine sehr hohe Weiterverkaufsbeteiligung von 35 Prozent. Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book haben diesen Deal verhandelt.

Adeyemi war 2022 von Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt und absolvierte für den BVB seither 146 Pflichtspiele (36 Tore). In der Endphase der abgelaufenen Saison kam er kaum noch von Beginn an zum Einsatz, zwischenzeitlich plagten ihn muskuläre Probleme.

Seinen neuen Trainer Flick kennt Adeyemi bestens: Dieser berief ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft. Für die DFB-Auswahl absolvierte Adeyemi bislang elf Länderspiele, den Sprung auf den WM-Zug verpasste er diesen Sommer.