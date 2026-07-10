Abgang fix! ÖFB-Goalie Schlager wechselt nach Deutschland

Der Deutschland-Wechsel von ÖFB-Schlussmann Alexander Schlager ist offiziell!

Der WM-Stammspieler schließt sich nach drei Jahren bei Red Bull Salzburg nun dem deutschen Traditionsteam Werder Bremen an. Insgesamt stand er 113 Mal für die Salzburger im Tor. Nun drohte er aber seinen Status als Nummer Eins zu verlieren. Mit Youngster Christian Zawieschitzky steht dort ein ÖFB-Talent in den Startlöchern.

OFFIZIELL: Alexander Schlager verlässt den FC Red Bull Salzburg und schließt sich dem SV Werder Bremen an. Danke für drei gemeinsame Jahre und nur das Beste für die Zukunft, Alex! ❤️ pic.twitter.com/ftWnJrK8eF — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 10, 2026

Bei Werder ist der 30-fache ÖFB-Teamtorhüter aber zumindest vorerst wohl für die Rolle als Nummer zwei vorgesehen: Erst in diesem Sommer verpflichteten die Norddeutschen den 24-jährigen Torhüter Karl Hein vom FC Arsenal um drei Millionen Euro. Auch Sky berichtete bereits von der anstehenden Einigung.

Nach drei Jahren in Salzburg, wo die erhofften Titelgewinne ausblieben, trifft Schlager nun beim 15. der abgelaufenen Bundesligasaison auf mehrere Landsleute: Romano Schmid, Marco Friedl und Marco Grüll kicken ebenfalls in Bremen, in der Vergangenheit waren es unter anderem Andreas Herzog, Zlatko Junuzovic, Sebastian Prödl und Bruno Pezzey. „Ich kann mich mit diesem Verein sehr gut identifizieren“, betonte Schlager, der bereits im Nachwuchs in Deutschland kickte. 2014/15 lief er für die U19 von RB Leipzig auf.

„Nächstes Kapitel“ für Schlager

„Auch wenn die letzten drei Jahre sportlich anders verlaufen sind, als wir es uns alle erhofft haben, durfte ich mir hier bei meinem Heimatklub einen Kindheitstraum erfüllen. Auf mich wartet jetzt die deutsche Bundesliga“, erklärt der Schlussmann.

„Mit dem Transfer zu Werder Bremen öffnet sich nun für ihn das nächste Kapitel in der deutschen Bundesliga. Wir bedanken uns bei Alex für seinen Einsatz“, verabschiedet Geschäftsführer Sport Marcus Mann den 30-fachen österreichischen Teamspieler aus Salzburg.

Eine Vertragslaufzeit nannte Werder nicht, das Tormannteam sei damit aber komplett. „Wir freuen uns, dass wir mit Alexander einen weiteren starken Keeper für uns gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er sich sportlich und charakterlich sehr gut in unser Team einfügen wird. Wir gehen damit mit einem sehr starken Torwartteam in die Saison, das sich immer wieder gegenseitig herausfordern wird“, sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder.

Schlager sechster Werder-Sommertransfer

Die Rolle des Stammtorhüters dürfte damit durchaus Dynamik bereithalten. Nach dem Abschied von Torhüter Mio Backhaus zum SC Freiburg hatte Bremen Karl Hein fest verpflichtet und zunächst zur Nummer eins ausgerufen. Der 24-jährige Este war zuvor vom englischen Meister FC Arsenal ausgeliehen. Die weiteren Torhüter sind Routinier Markus Kolke und Talent Stefan Smarkalev.

Vor der Verpflichtung von Schlager hatte Werder bereits fünf Transfers getätigt. Es kamen Verteidiger Oskar Wojcik, die Mittelfeldspieler Dariusz Stalmach und Chuki sowie die Angreifer Cedric Itten und Kenny Quetant.