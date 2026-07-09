ÖFB-Goalie Schlager vor Wechsel in deutsche Bundesliga

Folgt auf die starke WM-Performance der Wechsel ins Ausland? Österreichs Nummer Eins Alexander Schlager steht vor einem Transfer in die deutsche Bundesliga. Sky kann die ersten Infos dazu bestätigen.

Der Salzburg-Schlussmann hat das Interesse von Werder Bremen geweckt und könnte damit im Alter von 30 Jahren erstmals ins Ausland wechseln. Bei Werder wäre der 30-fache ÖFB-Teamtorhüter aber zumindest vorerst nur für die Rolle als Nummer zwei vorgesehen: Erst in diesem Sommer verpflichteten die Norddeutschen den 24-jährigen Torhüter Karl Hein vom FC Arsenal um drei Millionen Euro.

Eine grundsätzliche Einigung soll bereits bestehen, nur noch Details und der Medizincheck sollen fehlen, hieß es am Donnerstag laut den Salzburger Nachrichten. Auch laut Sky-Infos ist eine mündliche Einigung bereits erzielt und der Medizincheck schon geplant. Somit sind nur noch letzte Details zu klären.

Schlager im Transfer-Fokus nach WM-Performance

Der bisherige Schlussmann Mio Backhaus wurde wiederum für zwölf Millionen Euro Ablöse zum SC Freiburg transferiert. Schlager steht indes noch bis Sommer 2027 bei Salzburg unter Vertrag. Mit Youngster Christian Zawieschitzky steht aber ein ÖFB-Talent in den Startlöchern. Gleichzeitig überzeugte Schlager mit starken Leistungen bei Österreichs WM-Turnier und würde bei Werder auf seine ÖFB-Mitspieler Marco Friedl und Romano Schmid sowie Marco Grüll treffen.

Schlager kam vor drei Jahren vom LASK zurück zu seinem Jugendverein. Nach der WM ist der Torhüter noch nicht ins Training bei Salzburg eingestiegen.

HIGHLIGHTS | Spanien – Österreich 3:0 | WM 2026