Sky-Info: Tabakovic-Rückkehr nach Österreich perfekt

Stürmer Haris Tabakovic kehrt in die ADMIRAL Bundesliga zurück! Der 32-Jährige unterschreibt beim FC Red Bull Salzburg.

Nach Sky-Informationen gibt es nun eine vollständige Einigung mit dem Spieler. Tabakovic unterschreibt in der Mozartstadt bis 2029. Die Vereine hatten bereits zuvor eine Einigung über den Transfer erzielt. Salzburg zahlt etwa fünf Millionen Euro an die TSG Hoffenheim. Nur der Medizincheck steht noch aus.

In der Saison 2022/23 stand Tabakovic bei der Wiener Austria unter Vertrag. In 42 Pflichtspielen für die Veilchen erzielte er 21 Tore und verzeichnete vier Vorlagen. Zuvor war der bosnische Nationalspieler auch für die Lustenauer Austria aktiv (48 Spiele/46 Tore). In der vergangenen Saison war der 32-Jährige an Borussia Mönchengladbach verliehen.