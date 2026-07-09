WM-Rekorde: Mbappe, Messi und belgische Dauerläufer

Lionel Messi hat die meisten Tore bei Weltmeisterschaften erzielt. Das weiß längst jeder Fußballfan. Doch in welcher Statistik führt ein anderer Superstar? Wer war bisher der schnellste Spieler bei dieser WM? Wer hat die meisten Kilometer abgerissen?

Sky Sport zeigt die bisherigen Rekorde der Weltmeisterschaft.

Meiste Tore

Mit seinen bisher acht Treffern führt Lionel Messi die Torschützenliste vor Kylian Mbappe und Erling Haaland an. Erstmals in der Geschichte der Weltmeisterschaft haben drei Spieler in einem Turnier jeweils sieben oder mehr Tore erzielt. Harry Kane folgt mit sechs Treffern. In der ewigen Rangliste liegt Messi mit 21 Toren vor Mbappe (19), der aber den Rekord in WM-K.o.-Spielen (11 Tore) hält.

Bei den Mannschaften liegen Argentinien und Frankreich (beide 14 Tore) gleichauf. Dahinter folgen Belgien (13) und Norwegen (12).

Meiste verschiedene Torschützen

Belgien schaffte den Einzug ins WM-Viertelfinale mit sieben verschiedenen Torschützen. Diesen Wert schaffte sonst nur noch die bereits ausgeschiedene deutsche Mannschaft. Von den noch im Turnier verbliebenen Teams liegen Argentinien, Spanien, Norwegen und die Schweiz (je 5 verschiedene Torschützen) gleichauf.

Der Siegtreffer von Enzo Fernandez zum 3:2-Endstand im Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten war das bislang 3000. Tor in der Geschichte der Weltmeisterschaft.

Meiste Siege

Auch hier liegt Messi vorn. Der Argentinier hat bei dieser WM sein Konto auf bisher 21 Siege (in 31 Spielen) bei Weltmeisterschaften geschraubt, vier mehr als Miro Klose (17 Siege in 24 Spielen). Mbappe folgt mit 16 Siegen aus 19 Spielen. Der Franzose hat bislang nur ein WM-Spiel verloren: 0:1 gegen Tunesien bei der WM 2022. Das WM-Finale von 2022, das Argentinien gegen Frankreich im Elfmeterschießen gewann, wertet die FIFA als Unentschieden.

Mbappes Treffer für Frankreich beim 1:0 im Achtelfinale gegen Paraguay war der 150. Siegtreffer der Franzosen in der Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaft.

Längste Ungeschlagen-Serie

Weltmeister Argentinien ist seit elf WM-Spielen ungeschlagen (9 Siege, 2 Unentschieden) – es ist die längste Serie ohne Niederlage in der Geschichte des Turniers.

Schnellster Spieler

Hier führt Mbappe. Der Franzose wurde mit 37,6 km/h geblitzt. (Quelle: FIFA.com)

Längste Laufstrecke in einem Spiel

Der Belgier Timothy Castagne absolvierte mit 16,29 Kilometern die längste in einem Spiel gelaufene Strecke.

Dauerläufer der WM

Castagnes Landsmann Youri Tielemans kommt im bisherigen Verlauf des Turniers auf eine zurückgelegte Laufstrecke von 61,8 Kilometern. Das sind 12,36 km im Schnitt pro Partie.

Schnellster Torschuss

Senegals Pape Gueye feuerte im Spiel gegen den Irak (5:0) einen Vollspann-Linksschuss zum 4:0 mit 131,9 km/h ins Netz. Zum Vergleich: Erling Haalands Flachschuss zum zwischenzeitlichen 2:0 beim 2:1 gegen Brasilien wurde mit 128 km/h gemessen.

Wenigste Gegentore

Spanien ist die einzige Mannschaft, die in diesem Turnier noch kein Gegentor kassiert hat. Torwart Unai Simon hat seit 609 Minuten keinen Gegentreffer kassiert und hat damit seinen Rekord in der Geschichte des Turniers weiter ausgebaut.

Meiste Pässe

Argentinien führt diese Statistik mit 3446 Pässen an, von denen 3146 beim Mitspieler ankamen.

Bellingham übertrifft Argentinien-Legende

Mit 23 Jahren und sechs Tagen ist Jude Bellingham der jüngste Spieler der WM-Geschichte, der zehn Spiele bei einer FIFA-Weltmeisterschaft absolviert hat. Der Engländer hat damit Mario Kempes übertroffen, der 23 Jahre und 334 Tage alt war, als er 1978 für Argentinien gegen Polen spielte und später in seinem Heimatland die WM gewann und Torschützenkönig des Turniers wurde.