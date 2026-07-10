Makellos gegen Djokovic: Sinner komplettiert Wimbledon-Finale

Der Deutsche Alexander Zverev trifft im Finale von Wimbledon auf Titelverteidiger Jannik Sinner.

Der italienische Weltranglistenerste setzte sich in der Neuauflage des letztjährigen Halbfinals nach einer dominanten Vorstellung 6:4, 6:4, 6:4 gegen den serbischen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic durch und scheint pünktlich zur heißen Phase im All England Club wieder seine Bestform zu erreichen.

Für Sinner ist es nach 2025 das zweite Finale beim Rasenklassiker, als zehnter Spieler seit der Einführung der Open Era 1968 könnte er seinen Titel in Wimbledon erfolgreich verteidigen. Im letzten Jahr hatte er sich im Endspiel gegen den Spanier Carlos Alcaraz durchgesetzt. Mit dem Sieg gegen Djokovic, dessen großer Traum vom historischen 25. Major-Titel wieder einmal platzte, feierte Sinner seinen 99. Erfolg bei einem der vier große Turniere und zog bei diesen in sein zehntes Finale ein.

Sinner, der nach seinem schockierenden Zweitrundenaus bei den French Open erst in Wimbledon wieder ein offizielles Match bestritten hatte, dominierte vor allem bei eigenem Aufschlag, ließ kein Break von Djokovic zu. Nach nur 2:20 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball zum Sieg.