Knapper Erfolg für Lustenau – Ried gewinnt zweiten Test bei Doppel

Sieg für den Aufsteiger in seinem heutigen Testspiel: Austria Lustenau besiegt den Schweizer Gegner FC Aarau knapp mit 1:0.

Den Siegestreffer erzielte Precious Benjamin für Lustenau in der 54. Minute. Den erhofften Erfolg fuhr indes die SV Ried an ihrem doppelten Testspieltag gegen Basaksehir FK erst im zweiten Anlauf ein.

Lustenau & Ried mit knappen Siegen

Das erste Testspiel gegen den türkischen Gegner endete für die Rieder mit einem 1:1-Remis: Den einzigen SVR-Treffer erzielte dabei Neuzugang Stefan Schwab per Elfmeter (63.). Das zweite Match endete dank eines späten Treffers doch noch erfolgreich mit 2:1.

Diesmal ging der erste Innviertler Treffer auf das Konto von Sefiwu Abubakar als zwischenzeitliches Führungstor in der 43. Minute. Den Endstand fixierte dann Nevio Zotz in der 90. Minute.

Auch Altach gewinnt – Niederlage für WSG

Dritter Sieger der Bundesliga-Teams ist der SCR Altach mit einem 1:0-Erfolg gegen Liechtensteins Serien-Cupsieger FC Vaduz dank eines Treffers in Minute 44. Geschlagen geben musste sich nur die WSG Tirol mit einem 1:2 gegen Polissya Zhytomyr aus der Ukraine. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Nikolai Baden Frederiksen in der 77. Minute war für ein Erfolgserlebnis zu wenig.

Fußball-Testspiel-Ergebnisse vom Freitag:

SV Ried – Istanbul Basaksehir FK 1:1 (0:0). Peuerbach. Tor Ried: Schwab (62./Elfmeter)

SV Ried – Istanbul Basaksehir FK 2:1 (1:0). Peuerbach. Tore Ried: Abubakar (42.), Zotz (90.)

SC Austria Lustenau – FC Aarau 1:0 (0:0). Lustenau. Tor: Benjamin (54.)

WSG Tirol – Polissja Schytomyr 1:2 (0:1). Schwaz. Tor WSG: Baden-Frederiksen (77.)

SCR Altach – FC Vaduz 1:0 (1:0). Götzis. Tor: 1:0 Milojevic (41.)