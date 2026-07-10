Transfer fix! Hartberg-Stürmer Havel wechselt in Serie A

Der Wechsel von Hartberg-Stürmer Elias Havel nach Italien ist offiziell! Der Offensivspieler geht mit sofortiger Wirkung zum FC Genua.

Dank einer Ausstiegsklausel unterschreibt der Stürmer einen langfristigen Vertrag in Genua. Für Hartberg erzielte er in insgesamt 54 Spielen 22 Tore.

📝 Genoa CFC comunica di aver formalizzato con TSV Hartberg l’acquisizione – a titolo definitivo – dei diritti sportivi dell’attaccante Elias Havel. Nato a Vienna il 16 aprile 2003, Elias ha già debuttato nella Nazionale austriaca, mettendosi in luce come uno dei giocatori più… pic.twitter.com/MuW1Vnbukd — Genoa CFC (@GenoaCFC) July 10, 2026

„Dankbar für Möglichkeit“

„Ich bin dem Verein sehr dankbar für die Möglichkeit, die sie mir gegeben haben, und für die unglaubliche Zeit, die ich hier erleben durfte. Jeder einzelne Tag hat mit dieser Mannschaft extrem viel Spaß gemacht“, verabschiedet sich der Neo-Legionär vom TSV. Trotz Interessenten aus Frankreich und Deutschland ist der Serie-A-Wechsel damit offiziell.

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