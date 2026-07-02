Juventus gibt U21-Teamspieler Puczka ab

Österreichs U21-Teamspieler David Puczka ist von Juventus Turin zum FC Genoa gewechselt.

Der 21-jährige Flügelspieler spielte in den vergangenen beiden Saisonen für die zweite Mannschaft des italienischen Fußball-Traditionsclubs in der drittklassigen Serie C. Puczka war 2024 von der Admira nach Turin gewechselt. Genoa überweist laut einer Mitteilung von Juve in den kommenden drei Jahren eine Ablösesumme von insgesamt sechs Millionen Euro.

Beim Club aus der Hafenstadt erhielt Puczka einen langfristigen Vertrag, wie der 16. der abgelaufenen Serie-A-Saison bekannt gab. Für Juventus Next Gen erzielte der Wiener in der abgelaufenen Saison in 31 Ligaspielen zehn Tore. Die Turiner holten von Genoa im Gegenzug den 19-jährigen Stürmer Jeff Ekhator, der im Frühjahr im italienischen Nationalteam debütiert hatte. Für Ekhator überwies Juve demnach 16 Millionen Euro.