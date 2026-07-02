Medizincheck absolviert: City bestätigt Rekordtransfer

Der Premier-League-Club Manchester City hat sich mit Nottingham Forest auf den Transfer von Elliot Anderson verständigt. Das bestätigt der Verein am Donnerstagnachmittag.

Die „Skyblues“ bezahlen laut übereinstimmenden Medienberichten 135 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler. Der WM-Teilnehmer wird damit zum teuersten englischen Fußballer überhaupt und löst seinen Nationalmannschaftskollegen Jude Bellingham ab. Bellingham war vor drei Jahren für rund 127 Mio. Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid gewechselt.

Der 23-jährige Anderson absolvierte in Kansas City den obligatorischen Medizincheck. „Die Formalitäten für den Wechsel werden nach seiner Rückkehr nach England abgeschlossen“, teilte der Verein in einer Erklärung mit.