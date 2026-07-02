Zverev ohne Probleme in dritter Wimbledon-Runde

Alexander Zverev bleibt bei seiner Jagd nach dem zweiten Grand-Slam-Sieg auf Kurs.

Der French-Open-Sieger setzte sich am Donnerstag in Wimbledon gegen den Franzosen Valentin Royer 6:1, 6:3, 7:6 (7:3) durch und zog zum siebten Mal in die dritte Runde des Klassikers ein. Auf Rasen war es der 50. Sieg für Zverev auf Tourlevel.

In der nächsten Runde trifft Zverev auf den US-Amerikaner Marcos Giron, der den Franzosen Quentin Halys glatt mit 7:6 (7:5), 6:3, 6:4 besiegte. Gegen den kommenden Gegner hat Zverev in vier Matches noch nicht verloren, zuletzt gewann der Hamburger das direkte Duell im vergangenen Jahr in Halle/Westfalen. 2024 schlug er Giron in Wimbledon in Runde zwei.

Auch Struff weiter

Auch Jan-Lennard Struff steht in der dritten Runde an der Church Road. Der Warsteiner gewann gegen den an Nummer 28 gesetzten US-Amerikaner Brandon Nakashima in einem Nervenkrimi über zwei Tage 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:6 (10:7). Die Begegnung war am Mittwochabend wegen Dunkelheit nach vier Sätzen unterbrochen worden. Im Kampf um seinen erstmaligen Einzug in das Achtelfinale trifft er auf den früheren russischen Weltranglistenersten Daniil Medwedew, gegen den Struff vor zwei Jahren in Wimbledon in der dritten Runde ausschied.