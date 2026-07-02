Abgang bei Rapid: Defensivmann wechselt zur Ligakonkurrenz

Der SCR Altach hat Benjamin Böckle verpflichtet. Der 24-jährige Linksverteidiger wechselt vom SK Rapid ins Ländle.

Zuletzt war Böckle an die WSG Tirol verliehen, wo er sich in der vergangenen Saison auf der linken Abwehrseite einen Stammplatz erarbeitete. Im Sommer 2024 war der Defensivspieler von Fortuna Düsseldorf nach Hütteldorf gewechselt. Nun unterschreibt der gebürtige Vorarlberger bei Altach einen Vertrag bis 2029.

Ausgebildet in Salzburg

Ausgebildet wurde Böckle in der Akademie des FC Red Bull Salzburg. In der ADMIRAL Bundesliga absolvierte der Linksverteidiger bislang 36 Spiele, in denen ihm zwei Tore und fünf Assists gelangen.

„Benni Böckle möchte wie im Vorjahr in Tirol nun in seiner engeren Heimat auf möglichst viel Einsatzzeit kommen und da auch sein Vertrag bei uns nur mehr diese Saison läuft, möchten wir ihm diesen Wechsel und damit zeitgerechte Klarheit für seine sportliche Zukunft ermöglichen. Ich wünsche ihm persönlich und im Namen unseres Klubs alles Gute für seinen weiteren Karriereweg“, so Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer zu dem Transfer.