Sieg gegen Lokalmatador Fery: Zverev im Wimbledon-Finale

Mit dem Selbstvertrauen eines amtierenden French-Open-Champions hat Alexander Zverev den märchenhaften Erfolgslauf in Wimbledon von Lokalmatador Arthur Fery beendet.

Der Deutsche besiegte den 23-jährigen Briten im Halbfinale des Rasenklassikers glatt in drei Sätzen 7:6(0),6:2,6:4. Zverev trifft im Endspiel am Sonntag entweder auf den Weltranglistenersten und Vorjahressieger Jannik Sinner aus Italien oder den serbischen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic.

Der 23-jährige Fery, aktuell noch die Nummer 114 der Welt, war keine fünf Minuten von seinem früheren Zuhause entfernt sensationell bis ins Semifinale gestürmt. Dort war aber Zverev, der in Paris nach langem Warten seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, für den neuen Stolz der Briten aber eine Nummer zu groß. In der aktuellen Form muss Zverev am Sonntag wohl auch weder Sinner noch Djokovic fürchten.

Zverev, der Genießer

„Es ist erstaunlich. Dieser Grand Slam war immer das, mit dem ich am meisten gekämpft habe“, sagte Zverev, „und plötzlich bin ich im Finale von Wimbledon. Ich bin unglaublich glücklich und stolz“, sagte Zverev, der mit seinem Aufschlag und seiner Grundlinienpower überzeugen konnte. „99,999 Prozent wollten, dass Arthur gewinnt. Aber es war eine tolle Atmosphäre, ein faires Publikum, ich habe jede Sekunde genossen“, erklärte Zverev vor 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauern am Centre Court.

Mit einem Meisterstück im Finale am Sonntag würde Zverev zum erst dritten deutschen Wimbledon-Sieger im Männer-Einzel in der Profi-Ära seit 1968 aufsteigen – neben Boris Becker (1985, 1986, 1989) und Stich (1991). Becker, ein einstiger Kritiker von Zverev, rechnet fest damit. „Das ist die Chance seines Lebens, und das meine ich im Ernst, Wimbledon zu gewinnen“, sagte Becker.

Fery verpasste es, als erster Wildcard-Spieler seit Goran Ivanisevic 2001 ins Wimbledon-Finale einzuziehen. Nach einem engen ersten Satz machten sich die Klassenunterschiede im zweiten und dritten Satz immer deutlicher bemerkbar. Nach knapp zweieinhalb Stunden war sein Ausscheiden besiegelt.