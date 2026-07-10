„Unbeschreibliches Gefühl“: Raimann in NFL-Pause zurück in Wien

Im Trainingszentrum der Vienna Vikings in Wien-Simmering hat es am Freitag ein Wiedersehen mit Österreichs NFL-Star Bernhard Raimann gegeben.

Der Football-Profi veranstaltete gemeinsam mit seinem Ex-Verein und seinem aktuellen Club, den Indianapolis Colts, erstmals ein Trainingscamp für Kinder und Jugendliche. „Ich will ihnen zeigen, dass alles möglich ist. Egal, was jetzt dein Traum ist, es ist möglich. Du musst nur deinen Weg finden“, erklärte Raimann.

Beim Heimatbesuch 2024 hatte Raimann bereits seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, ein Trainingscamp in Wien abzuhalten. Dies wurde zwei Jahre später nun Wirklichkeit. Für ihn schließe sich damit ein Kreis, es sei eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, meinte der 28-Jährige. „Ich hatte mein Try-out hier und wollte eigentlich schon runtergehen, aber der Papa hat mich dann wieder reingeschickt. Dann gab es die ersten Erfolge: Ich habe das Team geschafft, zum ersten Mal Stammspieler für die Vikings, zum ersten Mal für die U17 spielen, zum ersten Mal bei den Erwachsenen mitspielen. Es sind einfach so viele Erfolge, die ich durch die Vikings erlebt habe. Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, wieder hier zu sein.“

NFL-Star hautnah

160 Anmeldungen gab es für das Football- und Cheerleading-Camp, Raimann präsentierte sich als NFL-Star zum Anfassen und gab den Jugendlichen am Rasen Tipps. „Für mich ist es wichtig, mit den Kindern zu interagieren und ihnen zu zeigen, dass es jetzt nicht irgendwie Übermenschen sind, die in der NFL spielen.“ Wer Football spielen wolle, den wolle er ermutigen. „Im Endeffekt möchte ich ihnen zeigen, dass sie das genauso schaffen können.“

Als er mit Football angefangen habe, habe man zwar von anderen Footballern aus Europa gehört, die es aufs College oder gar in die NFL geschafft hätten, erzählte der gebürtige Wiener. „Aber die waren weit weg. Deswegen ist es mir einfach wichtig, den Kindern mitzugeben, dass ich genauso angefangen habe wie sie, vielleicht sogar später“, erzählte der Offensive Tackle der Colts, der bei den Vikings einst Wide Receiver spielte, am US-College aber zum O-Liner umsattelte.

Wenig Änderungen nach Mega-Deal

Eine Entscheidung, die sich sportlich und monetär auszahlte. Raimann spielt seit 2022 in der NFL bei den Colts, im Vorjahr erhielt er nach starken Leistungen eine Vertragsverlängerung bis 2029 über 100 Mio. Dollar (87,60 Mio. Euro). „Das gibt einem natürlich Sicherheit, die man für sich und für seine Familie hat. Es ist eine Riesenehre, dass so ein Team so an mich glaubt. Aber im Endeffekt ist die Position immer noch dieselbe, der Druck ist derselbe. Es hat sich eigentlich wenig geändert.“

In Österreich bleibt Raimann noch einige Tage, ganz oben steht Familienzeit – mit seiner österreichischen und seiner amerikanischen. „Wir werden versuchen, alle wiederzusehen. Das ist das Allerwichtigste. Das ist ja ein Hauptgrund, warum man kommt.“ Sehr verlockend sei aber auch das heimische Essen. „Für mich persönlich ist es viel Nostalgie, die dabei ist, wenn man dann mal in eine Leberkässemmel reinbeißt. Damit bin ich aufgewachsen.“

Ab Ende Juli wieder bei den Colts

Am Samstag (18.00 Uhr) nimmt Raimann den Münzwurf beim AFLE-Heimspiel der Vikings gegen Paris Lights vor. Ende Juli beginnt dann für ihn selbst der sportliche Ernst mit dem Trainingscamp der Colts. „Da heißt es, alles zu geben, individuell besser zu werden, aber auch als Team zusammenzuwachsen. Und ab Herbst gilt es dann, Woche für Woche, einen Sieg nach dem anderen zu holen.“ Ziel sei jedenfalls das Playoff und die Super Bowl zu gewinnen. Auch ein Raimann hat noch große Ziele.