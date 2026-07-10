Barça bessert bei Adeyemi-Angebot an BVB nach

Nach Sky Sport Informationen bereitet der FC Barcelona eine neue Offerte für BVB-Star Karim Adeyemi vor.

Das nächste Angebot soll in Höhe von 20 Millionen Euro liegen, wozu noch zehn Millionen Euro an Bonuszahlungen kommen können, welche aber realistisch zu erreichen sind.

Das letzte Angebot der Katalanen hatten die Borussen noch abgelehnt, die Gespräche laufen aber weiter. Die Blaugrana wollen für den Ex-Salzburger im Paket nicht mehr als 30 Millionen zahlen.

Adeyemi hat nur noch ein Jahr Rest-Vertragslaufzeit bei den Westfalen, was die Schwarz-Gelben nicht in die beste Verhandlungsposition bringt. Wie Sky Sport berichtete, ist sich der BVB-Torjäger mit Barca über einen Fünfjahresvertrag einig.