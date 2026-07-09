BVB-Abgang: Ex-Salzburger wohl mit Barca einig

Karim Adeyemi ist sich grundsätzlich mit Barcelona über einen langfristigen Vertrag einig.

Der Angreifer von Borussia Dortmund will den Wechsel und hat bis zuletzt ein Verlängerungsangebot des BVB ausgeschlagen. Dortmund und Barca befinden sich jetzt in direkten Verhandlungen. Eine Einigung wurde aber noch nicht erzielt. Über das Interesse der Katalanen berichtete Barca-Insider Gerard Romero zuerst.

Adeyemis Vertrag läuft 2027 aus

Adeyemis Vertrag läuft 2027 aus. Seit Monaten finden Star-Berater Jorge Mendes, der den ehemaligen Salzburger und auch Barca-Superstar Lamine Yamal vertritt, und der BVB keine Einigung in den Gesprächen. Nun drückt Barca auf die Tube.

Barca-Coach Hansi Flick machte den 24-Jährigen damals zum deutschen Nationalspieler und nahm ihn zur WM 2022 mit. Der gebürtige Münchner kam im Sommer 2022 von Red Bull Salzburg zu den Schwarz-Gelben. In 146 Pflichtspielen traf der Offensivspieler 36 Mal ins gegnerische Gehäuse.

Adeyemi-Transfer unabhängig von Alvarez

Ein möglicher Adeyemi-Transfer soll unabhängig von einer Verpflichtung von Julian Alvarez sein.