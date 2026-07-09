50-Millionen-Deal mit Köln? BVB sucht Adeyemi-Nachfolger

Borussia Dortmund ist über alle Konditionen eines möglichen Transfers von Said El Mala informiert, zeigt sich derzeit aber noch nicht voll überzeugt. Vor allem die mögliche Ablöse von bis zu 50 Millionen Euro gilt als großes Hindernis.

Said El Mala ist grundsätzlich offen für einen Wechsel zum BVB. Auch seine Beraterin und Mutter würde einen Dortmund-Transfer befürworten. Der Transfer-Poker um Said El Mala bleibt offen. Der 1. FC Köln ist weiterhin bereit, den 19-jährigen Offensivspieler bei einem passenden Angebot abzugeben.

Nach Sky Sport Informationen ist Borussia Dortmund über alle relevanten Konditionen eines möglichen Wechsels informiert. Dazu gehören das Gehalt des Spielers, mögliche Handgeld-Zahlungen sowie die komplette Ablösestruktur.

50-Mio.-Forderung sorgt für Zurückhaltung

Entscheidend bleibt ebenjene finanzielle Dimension des Deals. Vor allem die mögliche Gesamtablöse, die inklusive Boni auf bis zu 50 Millionen Euro steigen kann, sorgt in Dortmund für Zurückhaltung.

Beim BVB besteht weiterhin Interesse am deutschen Bundesliga-Shootingstar. Die Verantwortlichen sind aktuell jedoch noch nicht komplett überzeugt, dass ein Transfer zu den aufgerufenen Bedingungen wirtschaftlich und sportlich sinnvoll ist.

El-Mala-Seite offen für BVB-Wechsel

Von Spielerseite gibt es dagegen grundsätzlich Offenheit für einen Wechsel nach Dortmund. El Mala selbst kann sich einen Schritt zum BVB vorstellen. Auch seine Mutter und Beraterin soll einen Wechsel nach Dortmund befürworten.

Im Umfeld des Spielers besteht die Hoffnung, dass die beteiligten Parteien bei der Ablöse noch einen Kompromiss finden. Aktuell gibt es jedoch keine Anzeichen für einen schnellen Durchbruch.

Zuletzt hatte Sky Sport über den gescheiterten 50-Millionen-Transfer zum FC Brentford berichtet. Der Premier-League-Klub war sich bereits mit den Kölnern einig, allerdings hatte El Mala selbst gezögert und den „Bees“ in Absprache mit seiner Familie abgesagt.