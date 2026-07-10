Torreiches Testspiel-Remis für WAC

Der Wolfsberger AC hat sich im Testspiel gegen den FC Kharkiv nach einem zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand noch ein 3:3-Unentschieden erkämpft. Die Kärntner zeigten dabei vor allem Moral und kämpften sich gleich zweimal zurück.

Der WAC erwischte keinen guten Start und geriet bereits in der ersten Hälfte mit 0:2 ins Hintertreffen. Kurz vor der Pause gelang der Elf von Trainer Thomas Silberberger jedoch die Wende im Spielverlauf: Zunächst verkürzte Sulzner, ehe Vrioni wenig später einen Elfmeter zum 2:2-Ausgleich verwandelte.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der FC Kharkiv erneut die Führung und stellte auf 3:2. Der WAC steckte aber auch diesen Rückschlag weg und belohnte sich in der Schlussphase doch noch. In der 80. Minute erzielte Karamoko den Treffer zum 3:3-Endstand und sorgte damit für einen versöhnlichen Abschluss.

Der FC Kharkiv hatte erst am Vortag ein Testspiel gegen Red Bull Salzburg bestritten und dabei eine deutliche 0:4-Niederlage hinnehmen müssen.