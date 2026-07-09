Klarer Zu-Null-Erfolg für Salzburg in drittem Testspiel

Deutlicher Testspielerfolg für Red Bull Salzburg: Der einstige Bundesliga-Serienmeister besiegt den ukrainischen Gegner Kharkiv FC in Saalfelden klar mit 4:0.

Edmund Baidoo (29.) und Nikolas Veratschnig (39.) sorgten schon in der ersten Spielhälfte für einen Zwei-Tore-Vorsprung. Gaoussou Diakite (51.) und Dominik Schmid (86.) erhöhten danach in der zweiten Spielhälfte zum späteren 4:0-Endstand im dritten Test der Salzburger Saisonvorbereitung.

Salzburg-Coach Röhl: „Geht in richtige Richtung“

„Es waren Aspekte dabei, die gut waren, und andere, an denen wir arbeiten müssen. Wir werden dieses Spiel nicht überbewerten, insgesamt geht es in die richtige Richtung“, bilanziert Neo-Coach Danny Röhl die Partie.

Positiv fällt das Fazit von Frans Krätzig aus: „Wir haben zu null gespielt, vier Tore gemacht gegen einen Gegner, der in den ersten Minuten sehr gut reinkam. Aber wir haben eine gute Antwort gezeigt und die Chancen genutzt.“