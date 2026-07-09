LASK verliert Testspiel – Kühbauer: „Leistung war schlecht“

Der LASK hat das vierte Testspiel der Sommervorbereitung verloren. Die Linzer mussten sich am vorletzten Tag ihres Trainingslagers in Herzogenaurach dem deutschen Drittligisten FC Ingolstadt mit 0:2 (0:1) geschlagen geben.

Für den LASK war es die zweite Niederlage im vierten Vorbereitungsspiel.

Ramiz Harakaté traf in der Anfangsphase der Partie die Stange. Kurz darauf ging Ingolstadt durch Yannick Deichmann (11.) in Führung. Nach der Pause erspielte sich der LASK mehrere Möglichkeiten, doch Joseph Ganda (65.) sorgte nach einem Konter für die Entscheidung.

Kühbauer unzufrieden

Trainer Dietmar Kühbauer zeigte sich nach dem Schlusspfiff unzufrieden: „Die Leistung war schlecht. Das erste Gegentor haben wir nicht gut verteidigt, danach waren wir besser im Spiel. Unsere Abschlüsse waren aber nicht konkret genug. In der zweiten Hälfte war insgesamt wenig los. Es gibt einiges aufzuarbeiten nach diesem Testspiel.“