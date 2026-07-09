Verletzung bei WM-Aus: Pulisic droht längere Pause

Für US-Star Christian Pulisic ist das Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft doppelt bitter verlaufen.

Wie sein Verband mitteilte, ist beim früheren Dortmunder Bundesligaprofi nach dem 1:4 gegen Belgien im Achtelfinale eine Mikrofraktur und eine Knochenprellung des rechten Schien- und Wadenbeins diagnostiziert worden. Über die Ausfallzeit machte das US-Team keine Angaben. Es werde gemeinsam mit der AC Mailand, wo Pulisic unter Vertrag steht, am Rehaplan arbeiten.

Pulisic hatte sich die Verletzung in der 52. Minute zugezogen, als der Angreifer bei einem Torschussversuch die Wade von Belgiens Kapitän Youri Tielemans traf. Er versuchte danach noch einige Minuten weiterzuspielen. Er musste aber humpelnd in der 59. Minute ausgewechselt werden. „Ich habe mir in einer Aktion einfach komplett den Knöchel und das Knie verdreht“, sagte der als verletzungsanfällige geltende Pulisic nach dem Spiel.

Medienberichten zufolge kann er noch vor dem Saisonstart in der Serie A wieder ins Training einsteigen. Mailand startet seine Saison am 23. August auswärts beim FC Turin.