21. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen am Super-Sonntag

Der vorletzte Spieltag des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga steht bevor – die Spannung könnte kaum größer sein. Das sind die Aufstellungen aller Teams in der 21. Runde.

Am heutigen Sonntag sind in der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga alle zwölf Teams gleichzeitig im Einsatz. Wer verschafft sich im Rennen um die Top sechs einen entscheidenden Vorteil?

Ab 16:00 Uhr stimmt Moderator Michael Ganhör gemeinsam mit Sky-Experte Thomas Silberberger die Zuseher:innen auf den Super-Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga ein.

Hier ein Überblick über die Aufstellungen aller Teams in der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga.

ADMIRAL Bundesliga: Die Aufstellungen der 21. Runde

FK Austria Wien – LASK (Sky Sport Austria 2)

Wolfsberger AC – SK Sturm Graz (Sky Sport Austria 3)

Red Bull Salzburg – TSV Hartberg (Sky Sport Austria 4)

SCR Altach – SK Rapid (Sky Sport Austria 5)

Grazer AK – SV Ried (Sky Sport Austria 6)

Blau-Weiß Linz – WSG Tirol (Sky Sport Austria 7)

Foto: GEPA