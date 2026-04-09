Coventry City steht kurz vor der Rückkehr in die Premier League – und das erstmals seit 25 Jahren. Der Traditionsklub aus den West Midlands führt die Championship klar an und hat den Aufstieg fest im Blick.

Der Coventry City Football Club ist aktuell Spitzenreiter in der zweithöchsten englischen Spielklasse und damit auf direktem Weg zum Aufstieg in die Premier League.

Aktuell beträgt der Vorsprung auf den Zweitplatzierten zwölf Punkte, man hat mit Abstand die meisten Tore erzielt und zudem einen Rekord aufgestellt. Was macht das Team von Cheftrainer Frank Lampard so stark? Wir werfen einen Blick auf den traditionsreichen Klub und dessen Entwicklung.

Gründungsmitglied der Premier League

Der Verein aus der englischen Industriestadt Coventry in den West Midlands wurde im Jahr 1883 gegründet. Aufgrund seiner Vereinsfarben Himmelblau und Weiß ist das Team auch als „The Sky Blues“ bekannt. Seine Heimspiele trägt Coventry in der 32.509 Plätze umfassenden Coventry Building Society Arena aus.

Coventry City war 1992 eines der Gründungsmitglieder der Premier League. Insgesamt spielte der Klub von 1967 bis 2001 in Englands höchster Liga.

2012 stieg der Verein aus der Championship, der zweithöchsten englischen Spielklasse, ab. 2017 folgte sogar der Absturz in die viertklassige EFL League Two, 2018 jedoch der sofortige Wiederaufstieg in die EFL League One und 2020 die Rückkehr in die Championship. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte war der Gewinn des FA-Cups 1987 gegen Tottenham Hotspur.

Der Weg zurück nach oben

Seit Jänner 2023 ist Doug King alleiniger Eigentümer des Coventry City FC. Der englische Geschäftsmann ist zudem Executive Chairman, hat das Stadion erworben und den Verein schuldenfrei gemacht. Sein Ziel ist die Erstklassigkeit.

Im November 2024 holte man Chelsea-Legende Frank Lampard als Cheftrainer ins Boot. Der 47-Jährige weist seitdem einen Punkteschnitt von 1,86 auf – der beste Wert seiner bisherigen Trainerlaufbahn (Derby County, Chelsea, Everton).

In der vergangenen Saison wurde Coventry Fünfter, scheiterte dann jedoch am heutigen Premier-League-Klub Sunderland im Halbfinale der Aufstiegs-Playoffs.

Der Aufstieg zum Greifen nah

Aktuell führen die Sky Blues die Tabelle der zweiten englischen Liga souverän an: Zwölf Punkte vor Ipswich Town, die allerdings noch zwei Spiele mehr zu absolvieren haben. Ebenfalls mit zwölf Punkten Rückstand, jedoch bei gleich vielen Spielen, folgen Middlesbrough und Millwall.

Diesen Rückstand in den fünf verbleibenden Runden aufzuholen, dürfte schwierig werden – der Aufstieg für Coventry erscheint damit umso wahrscheinlicher, denn es gilt: Der Meister und der Zweitplatzierte der Championship steigen direkt in die Premier League auf. Für die Plätze 3 bis 6 geht es ins Wembley-Stadion nach London zu den Aufstiegs-Playoffs, in denen der dritte Aufsteiger ermittelt wird. Diesen Weg dürfte Coventry in dieser Saison nun endlich umgehen.

Mit dem 3:2-Heimsieg gegen Derby County am Karfreitag stellte Coventry sogar einen neuen Vereinsrekord auf: Es war der 25. Saisonsieg – so viele Siege in einer Spielzeit hatte der Klub noch nie.

US-Stürmer als Torgarant

Der Kader von Coventry City verfügt über einen Gesamtmarktwert von knapp 194 Millionen Euro. Im Vergleich dazu: Österreichs Rekordmeister SK Rapid liegt aktuell bei rund 43 Millionen, die heimische Nummer eins in dieser Wertung, der FC Red Bull Salzburg, bei 130 Millionen.

Top-Torschütze von Coventry und damit zweitbester Schütze der Liga ist der US-Amerikaner Haji Wright. Der 28-Jährige erzielte in der laufenden Saison bislang 16 Ligatore. Den 1,91 Meter großen Angreifer wird man wohl auch bei seiner „Heim“-WM im Sommer im US-amerikanischen Sturm beobachten können.

Taktisch setzt Lampard seit längerer Zeit konstant auf ein 4-2-3-1, wobei Kapitän Matt Grimes im zentralen Mittelfeld nahezu immer gesetzt ist. Das Tor hütet der 24-jährige Engländer Carl Rushworth, der noch bis zum Sommer von Brighton ausgeliehen ist. Ein weiterer Dauerbrenner ist Ellis Simms. Der 25-jährige Stürmer kam 2023 vom FC Everton und steht in dieser Saison bei elf Toren und zwei Assists in allen Wettbewerben.

Die Premier League ruft

Sollte in der englischen Zweitklassigkeit kein unvorhergesehenes Fußball-Wunder passieren, werden wir den Coventry City Football Club in der kommenden Saison erstmals seit 25 Jahren wieder in Englands höchster Spielklasse sehen.

Und mit Frank Lampard dürfte auch auf dem Trainerstuhl eine (Spieler-) Legende der Premier League zurückkehren.

Bilder: Imago