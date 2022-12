25 Jahre nach Debüt: Venus Williams erhält Wildcard bei Australian Open

Tennis-Star Venus Williams (USA) darf an den Australian Open per Wildcard teilnehmen. 25 Jahre nach ihrem Debüt beim Grand-Slam-Turnier in Down Under schlägt die 42-Jährige zum 22. Mal in Melbourne auf.

Die ältere Schwester von Serena Williams wird in der Weltrangliste derzeit außerhalb der Top 1000 geführt, seit den diesjährigen US Open hat sie kein Match mehr absolviert.

„Die australische Community hat mich immer von ganzem Herzen unterstützt. Es ist eine Ehre, wieder für die Fans zu spielen und ich freue mich darauf, weitere Erinnerungen an das Turnier zu sammeln“, sagte die siebenmalige Grand-Slam-Gewinnerin Williams. Die Australian Open beginnen am 16. Januar 2023.

(SID)/Bild: Imago