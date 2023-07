250.000 Euro Beute! Raubüberfall bei F1-Legende

Bei einem Einbruch in die Villa des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi im italienischen Soriano sind Gold und Luxusuhren gestohlen worden.

Wie die Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera berichtet, liegt der Wert der Beute bei über 250.000 Euro.

Zum Zeitpunkt des Einbruchs war der 76-jährige Brasilianer nicht zu Hause. Wegen des Überfalls im Ort nahe der norditalienischen Stadt Brescia wurde eine Untersuchung in die Wege geleitet. Fittipaldi ist nicht der einzige ehemalige Formel-1-Fahrer, der in der Gegend lebt: Der Franzose Rene Arnoux wohnt in Desenzano am Gardasee.

(SID)

Bild: Imago