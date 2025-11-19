28 Jahre später: Das war Österreichs letzte WM-Teilnahme

Mit dem Sieg im Entscheidungsspiel gegen Bosnien-Herzegowina ist das ÖFB-Team erstmals seit 28 Jahren wieder für eine WM-Endrunde qualifiziert. Sky Sport Austria blickt auf die letzte Teilnahme von Österreich bei einer Weltmeisterschaft im Jahr 1998 zurück.

28 Jahre Warten hat endlich ein Ende: Österreichs Nationalteam wird 2026 erstmals seit 1998 wieder an einer Fußball-WM teilnehmen. Michael Gregoritsch erzielte im entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen Bosnien den wichtigen Ausgleich. Der Punkt besiegelte den Sieg in der Quali-Gruppe und die Teilnahme des ÖFB-Teams an der WM-Endrunde im kommenden Jahr.

In der Qualifikation für die Endrunde 1998 bekam es Österreich unter Teamchef Herbert Prohaska in Gruppe vier mit Schottland, Schweden, Lettland, Estland und Belarus zu tun. Die Duelle gegen Belarus, Estland, Lettland und Schweden konnten allesamt gewonnen werden. Gegen den späteren Gruppenzweiten Schottland gelang allerdings in beiden Spielen kein Sieg, zu Hause gab es ein 0:0 und auswärts eine 0:2-Niederlage.

ÖFB-Team fixiert WM-Teilnahme gegen Belarus

Die endgültige Entscheidung fiel erst am letzten Spieltag. Am 11. Oktober 1997 fixierte die ÖFB-Elf mit einem 4:0-Heimsieg im Wiener Ernst-Happel-Stadion über Belarus das WM-Ticket. Toni Polster (3., 16.) und Peter Stöger (6., 42.) sorgten mit jeweils einem Doppelpack schon vor der Pause für den Endstand.

Schottland reichte ein 2:0-Heimsieg gegen Lettland nicht mehr für Platz eins, dafür hätte Österreich im letzten Qualifikationsspiel noch Punkte liegen lassen müssen. Die Briten waren allerdings als bester Gruppenzweiter aus allen neun Qualifikationspools ebenfalls direkt für das Turnier in Frankreich qualifiziert.

Bei der Auslosung am 4. Dezember 1997 in Marseille wurde Österreich aus Topf drei gezogen. Der ÖFB-Auswahl wurden in Gruppe B Italien, Chile und Kamerun als Gegner zugelost. Die WM 1998 in Frankreich war die erste mit 32 Mannschaften. Ein ähnliches Novum erwartet uns im kommenden Sommer: Die WM 2026 wird erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen.

Folgenden Kader nominierte ÖFB-Teamchef Prohaska für die WM 1998

Tor

Wolfgang Knaller

Michael Konsel

Franz Wohlfahrt

Verteidigung

Wolfgang Feiersinger

Martin Hiden

Walter Kogler

Anton Pfeffer

Peter Schöttel

Mittelfeld

Martin Amerhauser

Harald Cerny

Andreas Heraf

Andreas Herzog

Dietmar Kühbauer

Roman Mählich

Hannes Reinmayr

Markus Schopp

Peter Stöger

Sturm

Mario Haas

Heimo Pfeifenberger

Toni Polster

Ivica Vastic

Arnold Wetl

Remis gegen Kamerun und Chile

Das erste von drei Gruppenspielen bestritt Österreich am 11. Juni 1998 gegen Kamerun. Nach einer torlosen ersten Halbzeit waren es die Kameruner, die in der Schlussphase des Spiels in Führung gingen. Pierre Njanka brachte die Afrikaner eine Viertelstunde vor Schluss in Führung (77.). Polster rettete dem ÖFB-Team in der Schlussminute noch einen Punkt (90.).

Am zweiten Spieltag der WM 1998 traf Österreich am 17. Juni auf Chile. Wie schon im ersten Spiel ging es nach den ersten 45 Minuten ohne Treffer in die Kabinen. Und wieder waren es die Österreicher, die zunächst in Rückstand gerieten. Marcelo Salas brachte die Chilenen in der 70. Minute in Führung. Abermals musste Rot-Weiß-Rot bis zum Ende zittern: Ivica Vastic sorgte erneut in der letzten Minute der regulären Spielzeit noch für den Ausgleich und rettete dem Nationalteam einen Punkt (90.).

Zwei Punkte reichen nicht: WM-Reise endet nach Gruppenphase

Im dritten Gruppenspiel gegen Favorit Italien am 23. Juni musste Österreich punkten, um realistische Chancen auf eine Teilnahme in der K.o-Phase zu wahren. Doch die Überraschung blieb aus. Christian Vieri (49.) und der eingewechselte Roberto Baggio (89.) schossen Italien zum Gruppensieg – der Anschlusstreffer durch Andreas Herzog per Foulelfmeter kam zu spät (90.).

Das ÖFB-Team beendete die Gruppenphase mit zwei Punkten auf Rang drei – punktgleich mit den letztplatzierten Kamerunern und einen Punkt hinter Chile. Damit war die WM-Reise für Österreich nach nur drei Spielen auch schon wieder vorbei.

Die Gegner für die WM-Endrunde 2026 erfährt Österreich am 5. Dezember. Die Auslosung findet im Kennedy Center in Washington D.C. um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ) statt.

Bilder: GEPA