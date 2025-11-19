Logout
Das ÖFB-Team erstmals seit 28 Jahren wieder für eine WM qualifiziert - Sky blickt auf die letzte Teilnahme bei einer End
ÖFB-Team

28 Jahre später: Das war Österreichs letzte WM-Teilnahme

von Tobias Vychytil

Mit dem Sieg im Entscheidungsspiel gegen Bosnien-Herzegowina ist das ÖFB-Team erstmals seit 28 Jahren wieder für eine WM-Endrunde qualifiziert. Sky Sport Austria blickt auf die letzte Teilnahme von Österreich bei einer Weltmeisterschaft im Jahr 1998 zurück.

28 Jahre Warten hat endlich ein Ende: Österreichs Nationalteam wird 2026 erstmals seit 1998 wieder an einer Fußball-WM teilnehmen. Michael Gregoritsch erzielte im entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen Bosnien den wichtigen Ausgleich. Der Punkt besiegelte den Sieg in der Quali-Gruppe und die Teilnahme des ÖFB-Teams an der WM-Endrunde im kommenden Jahr.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden:

In der Qualifikation für die Endrunde 1998 bekam es Österreich unter Teamchef Herbert Prohaska in Gruppe vier mit Schottland, Schweden, Lettland, Estland und Belarus zu tun. Die Duelle gegen Belarus, Estland, Lettland und Schweden konnten allesamt gewonnen werden. Gegen den späteren Gruppenzweiten Schottland gelang allerdings in beiden Spielen kein Sieg, zu Hause gab es ein 0:0 und auswärts eine 0:2-Niederlage.

ÖFB-Team fixiert WM-Teilnahme gegen Belarus

Die endgültige Entscheidung fiel erst am letzten Spieltag. Am 11. Oktober 1997 fixierte die ÖFB-Elf mit einem 4:0-Heimsieg im Wiener Ernst-Happel-Stadion über Belarus das WM-Ticket. Toni Polster (3., 16.) und Peter Stöger (6., 42.) sorgten mit jeweils einem Doppelpack schon vor der Pause für den Endstand.

Jubel bei Doppeltorschütze Toni Polster - Österreich qualifiziert sich für die WM 1998
Jubel bei Doppeltorschütze Toni Polster – Österreich qualifiziert sich für die WM 1998

Schottland reichte ein 2:0-Heimsieg gegen Lettland nicht mehr für Platz eins, dafür hätte Österreich im letzten Qualifikationsspiel noch Punkte liegen lassen müssen. Die Briten waren allerdings als bester Gruppenzweiter aus allen neun Qualifikationspools ebenfalls direkt für das Turnier in Frankreich qualifiziert.

Österreich beendet die WM-Qualifikation in der Gruppe B für die Endrunde 1998 auf Rang eins
Österreich beendet die WM-Qualifikation in der Gruppe B für die Endrunde 1998 auf Rang eins

Bei der Auslosung am 4. Dezember 1997 in Marseille wurde Österreich aus Topf drei gezogen. Der ÖFB-Auswahl wurden in Gruppe B Italien, Chile und Kamerun als Gegner zugelost. Die WM 1998 in Frankreich war die erste mit 32 Mannschaften. Ein ähnliches Novum erwartet uns im kommenden Sommer: Die WM 2026 wird erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen.

Folgenden Kader nominierte ÖFB-Teamchef Prohaska für die WM 1998

Die Startaufstellung im ersten WM-Spiel 1998 gegen Kamerun
Die Startaufstellung im ersten WM-Spiel 1998 gegen Kamerun

Tor

  • Wolfgang Knaller
  • Michael Konsel
  • Franz Wohlfahrt

Verteidigung

  • Wolfgang Feiersinger
  • Martin Hiden
  • Walter Kogler
  • Anton Pfeffer
  • Peter Schöttel

Mittelfeld

  • Martin Amerhauser
  • Harald Cerny
  • Andreas Heraf
  • Andreas Herzog
  • Dietmar Kühbauer
  • Roman Mählich
  • Hannes Reinmayr
  • Markus Schopp
  • Peter Stöger

Sturm

  • Mario Haas
  • Heimo Pfeifenberger
  • Toni Polster
  • Ivica Vastic
  • Arnold Wetl

Remis gegen Kamerun und Chile

Das erste von drei Gruppenspielen bestritt Österreich am 11. Juni 1998 gegen Kamerun. Nach einer torlosen ersten Halbzeit waren es die Kameruner, die in der Schlussphase des Spiels in Führung gingen. Pierre Njanka brachte die Afrikaner eine Viertelstunde vor Schluss in Führung (77.). Polster rettete dem ÖFB-Team in der Schlussminute noch einen Punkt (90.).

Kapitän Polster sichert dem ÖFB-Team einen Punkt im ersten Gruppenspiel gegen Kamerun
Kapitän Polster sichert dem ÖFB-Team einen Punkt im ersten Gruppenspiel gegen Kamerun

Am zweiten Spieltag der WM 1998 traf Österreich am 17. Juni auf Chile. Wie schon im ersten Spiel ging es nach den ersten 45 Minuten ohne Treffer in die Kabinen. Und wieder waren es die Österreicher, die zunächst in Rückstand gerieten. Marcelo Salas brachte die Chilenen in der 70. Minute in Führung. Abermals musste Rot-Weiß-Rot bis zum Ende zittern: Ivica Vastic sorgte erneut in der letzten Minute der regulären Spielzeit noch für den Ausgleich und rettete dem Nationalteam einen Punkt (90.).

Ivica Vastic rettet Österreich gegen Chile im zweiten Gruppenspiel einen späten Punkt
Ivica Vastic rettet Österreich gegen Chile im zweiten Gruppenspiel einen späten Punkt

Zwei Punkte reichen nicht: WM-Reise endet nach Gruppenphase

Im dritten Gruppenspiel gegen Favorit Italien am 23. Juni musste Österreich punkten, um realistische Chancen auf eine Teilnahme in der K.o-Phase zu wahren. Doch die Überraschung blieb aus. Christian Vieri (49.) und der eingewechselte Roberto Baggio (89.) schossen Italien zum Gruppensieg – der Anschlusstreffer durch Andreas Herzog per Foulelfmeter kam zu spät (90.).

Enttäuschung bei den ÖFB-Kickern - die WM-Reise endet nach einer Niederlage gegen Italien
Enttäuschung bei den ÖFB-Kickern – die WM-Reise endet nach einer Niederlage gegen Italien

Das ÖFB-Team beendete die Gruppenphase mit zwei Punkten auf Rang drei – punktgleich mit den letztplatzierten Kamerunern und einen Punkt hinter Chile. Damit war die WM-Reise für Österreich nach nur drei Spielen auch schon wieder vorbei.

Die Abschlusstabelle der Gruppe B bei der WM 1998 - Österreich scheidet als Gruppendritter aus
Die Abschlusstabelle der Gruppe B bei der WM 1998 – Österreich scheidet als Gruppendritter aus

Die Gegner für die WM-Endrunde 2026 erfährt Österreich am 5. Dezember. Die Auslosung findet im Kennedy Center in Washington D.C. um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ) statt.

Werbung

Bilder: GEPA