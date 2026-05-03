30. Bundesliga-Runde: So starten Austria & Hartberg

Nur noch drei Spieltage in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga!

Heute finden zwei Spiele der 30. Runde statt – das Duell zwischen Austria Wien und dem TSV Hartberg macht den Anfang. Danach folgt das Topspiel zwischen Salzburg und Titelverteidiger Sturm Graz. Hier gibt es die Aufstellungen.

Der heutige Spieltag ist ab 14 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria zu sehen – streame mit Sky X live!

Die Aufstellungen im Überblick

Austria Wien – TSV Hartberg (live auf Sky Sport Austria 1 & 2!)

Red Bull Salzburg – Sturm Graz (live auf Sky Sport Austria 1!)

Die Aufstellungen des Topspiels folgen hier ab 16 Uhr!

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.