Meistergruppen-Topspiel: Die Aufstellungen von Salzburg & Sturm

Vorentscheidung im Meisterrennen der ADMIRAL Bundesliga in der 30. Runde?

Im Topspiel am Sonntag hoffen sowohl Red Bull Salzburg, als auch Titelverteidiger Sturm Graz auf Big Points im direkten Duell, um den aktuellen Leader und Neo-Cupsieger LASK doch noch abgfangen zu können. Nun stehen auch schon die Startaufstellungen für das Duell fest.

Der heutige Spieltag ist JETZT LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria zu sehen – streame mit Sky X live!

Die Aufstellungen im Überblick

Red Bull Salzburg – Sturm Graz (live auf Sky Sport Austria 1!)

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.