Austria setzt sich mit Heimsieg von Hartberg ab

Mit dem ersten Sieg nach fünf vergeblichen Anläufen hat sich die Wiener Austria für ein möglicherweise heißes Bundesliga-Finish um Platz vier in Position gebracht. Die Violetten besiegten den TSV Hartberg am Sonntag durch ein Joker-Tor von Kelvin Boateng (69.) mit 1:0 (0:0). Die Austria behauptete vor 13.900 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz fünf, Hartberg hat als Meistergruppen-Letzter zwei Runden vor Schluss bereits vier Punkte Rückstand.

Der Tabellensechste geht im Europacup-Rennen leer aus. Für die Austria wird sich im Derby bei Rapid und dem Heimspiel gegen den LASK weisen, ob ein direktes Europacup-Quali-Ticket herausschaut oder es zu einer Verlängerung im Liga-Playoff gegen ein Team aus der Qualifikationsgruppe kommt. Vor dem Gastspiel von Rapid bei Cupsieger LASK am Montag lag die Austria einen Punkt hinter dem viertplatzierten Erzrivalen. Hartberg empfängt noch Sturm und muss nach Salzburg.

Die Hartberger setzten von Beginn an auf ihr bewährtes Defensivkonzept, igelten sich mit ihrer Fünferkette in der eigenen Hälfte ein und suchten ihr Heil im Konter – die von der Austria meist im Ansatz unterbunden wurden. Dafür suchte die Austria die geeigneten Werkzeuge, um den Riegel zu knacken. In der 12. Minute bekam TSV-Verteidiger Fabian Wilfinger aus kurzer Distanz im Strafraum eine Hereingabe von Sanel Saljic an die Hand. Die Wiener reklamierten erfolglos Elfmeter.

Chancenarmut in Favoriten

Die jüngsten acht Tore der Austria gegen Hartberg resultierten allesamt aus Standardsituationen. Auch die lange Zeit beste Chance entsprang einem Corner. Abwehrhüne Tin Plavotic setzte seinen Kopfball jedoch zu zentral auf Tom Ritzy Hülsmann im TSV-Tor (18.). Die Gäste fanden ohne ihren zunächst erneut auf der Bank sitzenden Torjäger Elias Havel offensiv kaum statt. Dies auch, weil die Austria die entscheidenden Zweikämpfe im Mittelfeld gewann.

Für Saljic war die Partie nach einem Luftzweikampf früh zu Ende (35.). U17-Vizeweltmeister Vasilije Markovic ersetzte den benommen wirkenden Kreativmann. Austria-Legende Manfred Schmid auf der Betreuerbank der Hartberger entschied sich zur Pause für einen neuen Impuls. Mit Havel für Tobias Kainz öffneten die Gäste ihr Visier ein wenig. Dennoch fehlte weiter das letzte Risiko – auf beiden Seiten.

Boateng erzielt das Goldtor

Nach der Stundenmarke wurde die Austria zwingender. Boateng zielte nach einem Freistoß über das Tor (64.). Johannes Eggestein scheiterte mit einem aufs kurze Eck angetragenen Schuss an Hülsmann (66.). Die nächste Offensivaktion brachte die Wiener Führung. Boateng behauptete sich für einen langen Ball in die Spitze von Philipp Wiesinger und überhob dann auch Hülsmann. Es war das vierte Saisontor für den als „Joker“ gekommenen Angreifer. Hartberg war nun gefordert, konnte aber auch mit neuem Offensivpersonal nicht mehr zusetzen.

(APA) / Artikelbild: GEPA