32. Bundesliga-Runde: Das sind die Aufstellungen der Samstagspartien

Noch einmal stehen am Samstag in der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga drei Spiele am Programm: SCR Altach – Austria Lustenau , Blau-Weiß Linz – Austria Wien und Wolfsberger AC – WSG Tirol. Das sind die offiziellen Aufstellungen aller Teams im Überblick.

SCR Altach – Austria Lustenau (live auf Sky Sport Austria 2)

Blau-Weiß Linz – Austria Wien (live auf Sky Sport Austria 3)

Wolfsberger AC – WSG Tirol (live auf Sky Sport Austria 4)

Bild: GEPA