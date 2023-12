32 Stunden nach Liga-Spiel: Barca bestreitet ungewöhnliches Testspiel

Unmittelbar nach der La-Liga-Partie gegen UD Almeria machen sich die Superstars des FC Barcelona noch vor Weihnachten zu einer fragwürdigen Testspielreise in die USA auf.

Während für die meisten La-Liga-Klubs nach dem abschließenden Spieltag der spanischen ersten Liga in dieser Woche das Fußball-Jahr 2023 beendet ist, steht für die Profis des FC Barcelona nach der Partie am Abend gegen Almeria (19 Uhr) etwa 32 Stunden später noch ein weiteres Testspiel an – knapp 8.500 Kilometer entfernt.

Die Katalanen werden direkt nach dem Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht in Spanien in ein Flugzeug steigen, um nach Dallas zu fliegen, wo die Mannschaft von Xavi auf den mexikanischen Verein CF America trifft. Wie die Blaugrana selbst auf ihrer Homepage mitteilten, werden dabei alle Superstars mit an Bord sein, die verletzungsfrei sind.

15. USA-Reise des FC Barcelona

Bereits im Sommer waren die Blaugrana in Dallas im Zuge ihrer Sommertour vor Ort gewesen und werden nun ein paar Monate später erneut in Texas vor ihren Fans spielen. „Wir werden gegen einen anderen Verein mit einer großen Geschichte spielen und von hier aus möchte ich alle Fans aus Dallas und Texas, die uns im Sommer unterstützt haben, ermutigen, ins Stadion zu kommen, um zu sehen, wie die erste Mannschaft von Barca gegen eine der besten Mannschaften Mexikos antritt“, meinte Barca-Präsident Joan Laporta in einem Interview mit EFE news.

Barca wird für die aufwendige Testspielreise fürstlich entlohnt, Medienberichten zufolge darf sich der Verein über Zusatzeinnahmen von mehreren Millionen Euro freuen. Allerdings wirft solch eine Reise in puncto Belastung der Spieler natürlich auch Fragen auf.

Die Reise in die USA kurz vor Weihnachten und kurz nach dem Almeria-Spiel bildet dabei bereits die 15. USA-Tour der Katalanen und die fünfte in den Raum Dallas.

(Red.)

Bild: Imago