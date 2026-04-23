33 Prozent Trefferquote vom Punkt! Historischer Negativwert für Rapid

Nächster Elfmeter-Fehlschuss – und Rapid steckt in einer Negativserie vom Punkt. Beim 0:2 gegen Hartberg ging erneut ein Strafstoß daneben, es war bereits der Vierte in dieser Bundesliga-Saison.

Insgesamt hat Rapid in der laufenden Spielzeit vier von sechs Elfmetern in der ADMIRAL Bundesliga verschossen. Das ergibt eine Trefferquote von 33,3 Prozent. Damit liegen die Hütteldorfer mit Abstand am Ende des Liga-Rankings. Die nächstschlechtesten Teams sind der LASK und Red Bull Salzburg, die jeweils zwei von drei Strafstößen verwandelten und damit auf 66,7 Prozent kommen.

Elfmeter-Quote des SK Rapid historisch schlecht

Der Wert ist auch im Liga-Vergleich der vergangenen Jahre außergewöhnlich. Die letzte Mannschaft mit einer Quote unter 50 Prozent bei mindestens fünf Elfmetern war Austria Wien 2014/15. Damals verwandelte Omer Damari zwei von zwei Strafstößen. Alexander Grünwald vergab jedoch zweimal vom Punkt, Raphael Holzhauser einmal. Das entspricht einer Trefferquote von 40%.

Auch die Anzahl der vergebenen Elfmeter ist ein seltener Negativwert: Rapid ist erst das dritte Team seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2013/14, das in einer Bundesliga-Saison vier Elfmeter verschießt. Zuvor passierte das nur dem LASK (2020/21) und Austria Klagenfurt (2024/25).

Katzer: „Hätten wir drei von den vier verschossenen Elfmetern verwandelt…“

Nach dem Hartberg-Spiel zeigte man sich bei Rapid bezüglich der Elfmeter-Problematik enttäuscht. Trainer Johannes Hoff Thorup sprach von einer „sehr schlechten Ausführung“ und verwies darauf, dass Bendeguz Bolla den letzten Elfmeter noch „sicher verwandelt“ habe: „Das kann passieren im Fußball.“ Angreifer Andreas Weimann meinte kurz und knapp: „Wir müssen vorne die Tore machen.“

Sky-Experte Hans Krankl kritisierte die Gesamtleistung der Grün-Weißen: „Die Leistung von Rapid war eine mittlere Katastrophe. Ich bin total enttäuscht. In dieser Mannschaft ist nichts mehr drin.“ Sportchef Markus Katzer analysierte: „Die Chancenverwertung war einfach schlecht, bezeichnend war auch die Qualität des Elfmeters (…) Hätten wir drei von den vier verschossenen Elfmetern verwandelt, hätten wir ganz anders gepunktet.“

Tatsächlich vergab Rapid in der aktuellen Spielzeit zwei Strafstöße beim Stand von 0:0. Einmal lagen die Hütteldorfer kurz vor Schluss mit 1:2 zurück, einmal mit 0:2.

Alle verschossenen Rapid-Elfmeter 2025/26 im Überblick

Den ersten Strafstoß der Saison vergab Stürmer Ercan Kara in der 3. Runde. Am 17. August 2025 scheiterte der Angreifer in der Nachspielzeit an Altach-Tormann Dejan Stojanovic. Die Partie endete mit 0:0.

Ercan Kara vergibt Strafstoß (90.+2) | SCR-ALT

Kapitän Matthias Seidl schoss in der 9. Runde beim Gastspiel in Salzburg beim Stand von 1:2 über das Tor. Letztlich endete das Match in der Red Bull Arena am 5. Oktober 2025 mit 1:2 aus Sicht der Hütteldorfer.

Matthias Seidl vergibt Elfmeter (82.) | RBS-SCR

Den dritten Elfmeter der Saison vergab Claudy Mbuyi am 19. Oktober. Der Offensivspieler vergab in der 10. Runde gegen den LASK in der Nachspielzeit. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Grün-Weißen bereits mit 0:2 zurück und verloren das Spiel auch mit dem diesem Resultat.

Claudy Mbuyi verschießt Elfmeter (90.+6) | SCR-ASK

Den bis dato letzten Strafstoß schoss Bendeguz Bolla am Mittwoch gegen Hartberg neben das Tor. Beim Stand von 0:0 versagten beim Rechtsverteidiger in der 23. Minute die Nerven. Rapid verlor die Partie mit 0:2.

Bolla verschießt Elfmeter! (23.) | SCR-HTB

Datenquellen: Transfermarkt.at & OPTA

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