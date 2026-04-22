Sieg bei Rapid: Hartberg darf vom Europacup träumen

Rapid hat am Mittwoch wohl die letzte seriöse Chance auf den Fußball-Meistertitel verspielt.

Die nun seit vier Partien sieglosen Hütteldorfer verloren daheim gegen Hartberg durch Tore von Jürgen Heil (34.) und Elias Havel (82.) und auch wegen eines vergebenen Elfers von Bendeguz Bolla (23.) daheim 0:2 und liegen vier Runden vor Schluss als Vierter vier Punkte hinter dem vorläufigen Leader Salzburg. Die Steirer hingegen schoben sich an der Wiener Austria vorbei auf Platz fünf.

Bei den Hartbergern sorgte der gegen Rapid gesperrt auf der Tribüne sitzende Trainer Manfred Schmid unmittelbar vor dem Anpfiff für einen Paukenschlag, indem er verkündete, seinen zu Saisonende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Schmids Truppe ging wenig später vor 18.420 Zuschauern als glücklicher Sieger vom Platz, denn die Gastgeber ließen vor allem in der ersten Hälfte einige Hochkaräter liegen.

Nach Zuspiel von Nikolaus Wurmbrand schoss Andreas Weimann aus etwa zehn Metern daneben (18.), Hartberg-Goalie Tom Hülsmann war bei einem Freistoß von Matthias Seidl per Faustabwehr zur Stelle (20.). Drei Minuten später kam Petter Nosa Dahl nach einem Zweikampf mit Luca Pazourek knapp innerhalb des Sechzehners zu Fall, den dafür verhängten Strafstoß setzte Bolla flach am linken Eck vorbei. Gefährlich wurde es auch noch bei einem abgefälschten Wurmbrand-Schuss, der knapp am kurzen Eck vorbeirollte (32.).

Hartberg schlug mit erstem Angriff zu

Die unter Dauerdruck stehenden Hartberger kamen mit ihrer ersten nennenswerten Offensivaktion zum Führungstreffer. Heil verpasste Nenad Cvetkovic im Strafraum ein Gurkerl und überwand Keeper Niklas Hedl, der Rettungsversuch von Kouadio Ahoussou blieb erfolglos. Rapid lief weiter gegen den TSV-Abwehrriegel an, Ercan Karas Kopfball landete an der Stange (39.).

Der Ex-ÖFB-Teamstürmer hatte auch die erste gute Gelegenheit nach dem Seitenwechsel, diesmal wurde sein Kopfball von Hülsmann pariert (56.). Die Hausherren drängten den TSV weiter in die Defensive, konkrete Chancen blieben jedoch mit Ausnahme eines Kara-Kopfballs, bei dem Hülsmann auf dem Posten war, Mangelware (78.). Um ein Vielfaches effizienter präsentierten sich die Gäste. Der kurz zuvor eingewechselte Havel einteilte bei einem Konter mühelos der Rapid-Defensive und schob überlegt zur Entscheidung ein.

Damit blieben die Hartberger auch in ihrem achten Liga-Auswärtsmatch in Folge ungeschlagen, zuletzt verloren sie in der Fremde am 28. September des Vorjahres mit 0:1 bei Sturm Graz. Zudem baute der TSV seine eindrucksvolle Auswärtsserie gegen Rapid aus – in zwölf Bundesliga-Auftritten im Allianz Stadion gewannen die Oststeirer bei drei Niederlagen und drei Unentschieden gleich sechs Mal. Gegen keinen anderen Bundesligisten hat Grün-Weiß eine derart schlechte Heimbilanz.