WM-Aus bestätigt: Deutschland muss auf Bayern-Star verzichten

Das deutsche Fußball-Nationalteam muss bei der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA definitiv auf Offensivspieler Serge Gnabry verzichten.

Der 30-Jährige vom FC Bayern München fällt wegen seiner vergangene Woche erlittenen Adduktorenverletzung für das Turnier aus. „Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zuhause unterstützen“, schrieb Gnabry via Instagram. Der WM-Traum mit dem DFB-Team sei für ihn leider vorbei.

„Die letzten Tage waren schwer zu verdauen. Eine Saison beim FC Bayern, in der es nach dem erneuten Gewinn des Meistertitels am Wochenende noch viel zu spielen gibt“, meinte Gnabry weiter. „Jetzt ist es an der Zeit, mich auf die Erholung zu konzentrieren und auf die Saisonvorbereitung.“

(SID) / Artikelbild: Imago