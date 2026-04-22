Nach nur vier Monaten: Chelsea trennt sich von Trainer Rosenior

Der FC Chelsea hat Liam Rosenior entlassen. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Der Engländer hatte die Londoner erst am 8. Januar als Nachfolger von Enzo Maresca übernommen. Nun die schnelle Trennung. Chelsea hatte zuletzt fünf Spiele in Folge bei einem Torverhältnis von 0:11-Toren verloren und war auf Platz sieben abgerutscht. Die Qualifikation für die Champions League ist stark gefährdet.

Rosenior hatte einen Sechsjahresvertrag bei Chelsea unterschrieben, doch während und nach der 0:3-Niederlage in Brighton am Dienstagabend forderten Chelsea-Fans in Sprechchören seine Entlassung. Calum McFarlane wird die Mannschaft am Sonntag im FA-Cup-Halbfinale gegen Leeds betreuen und bis zum Saisonende als Interimstrainer im Amt bleiben. McFarlane hatte diese Rolle bereits für zwei Spiele nach der Entlassung von Enzo Maresca übernommen.

HIGHLIGHTS | Brighton and Hove Albion – FC Chelsea | 34. Spieltag

(sport.sky.de) / Bild: Imago